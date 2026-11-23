Thực tế này được đề cập tại Hội thảo “Giải pháp mở rộng tiếp cận thẻ tín dụng nội địa cho người lao động, đẩy lùi tín dụng đen”, do Báo Lao Động tổ chức ngày 19/11/2026.

Theo ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một trong những rào cản lớn đối với việc mở rộng thẻ tín dụng nội địa hiện nay nằm ở khâu tiếp cận và đánh giá tín dụng.

Một bộ phận công nhân, người lao động có mức thu nhập không cao, biến động hoặc đến từ nhiều nguồn khác nhau. Trong khi đó, hồ sơ chứng minh thu nhập và lịch sử tín dụng của họ có thể chưa đầy đủ.

Đáng chú ý, phương thức thẩm định chủ yếu dựa trên các chứng từ truyền thống có thể chưa phản ánh hết dòng tiền cũng như khả năng trả nợ thực tế của người lao động.

Điều này dẫn đến một nghịch lý: người có thu nhập và phát sinh giao dịch tài chính thường xuyên chưa chắc đã có đầy đủ hồ sơ để chứng minh năng lực tài chính theo yêu cầu của tổ chức phát hành thẻ.

Khác với thẻ ghi nợ, vốn sử dụng số tiền có sẵn trong tài khoản, thẻ tín dụng cho phép chủ thẻ chi tiêu trong hạn mức được ngân hàng cấp và hoàn trả sau đó theo kỳ sao kê.

Về bản chất, đây là một hình thức cấp tín dụng. Vì vậy, trước khi phát hành thẻ, ngân hàng cần đánh giá khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán của khách hàng.

Việc một người nhận lương đều đặn là thông tin quan trọng, nhưng chưa đủ để phản ánh toàn bộ khả năng trả nợ.

Chẳng hạn, hai người cùng có thu nhập 12 triệu đồng mỗi tháng có thể có năng lực tài chính rất khác nhau. Một người không có khoản vay nào, trong khi người còn lại đang phải trả góp nhiều khoản nợ và dành phần lớn thu nhập cho chi phí sinh hoạt.

Nếu chỉ nhìn vào số tiền lương hàng tháng, ngân hàng khó xác định chính xác phần thu nhập còn lại có thể sử dụng để thanh toán dư nợ thẻ tín dụng.

Đây cũng là lý do việc xét duyệt không chỉ phụ thuộc vào mức lương mà còn liên quan đến tính ổn định của thu nhập, các nghĩa vụ tài chính hiện hữu, lịch sử tín dụng và những tiêu chí quản trị rủi ro của từng tổ chức phát hành.

Đối với nhóm lao động làm việc theo thời vụ, nhận thêm thu nhập từ công việc ngoài giờ hoặc có nguồn thu không cố định, quá trình chứng minh tài chính có thể phức tạp hơn.

Một người có thể thực sự tạo ra thu nhập hàng tháng nhưng không có đủ hợp đồng, chứng từ hoặc dữ liệu phù hợp để ngân hàng xác minh toàn bộ nguồn thu đó.

Trong trường hợp này, việc khó được cấp thẻ không nhất thiết đồng nghĩa người đăng ký không có khả năng trả nợ. Tuy nhiên, ngân hàng cũng không thể bỏ qua yêu cầu thẩm định chỉ vì khách hàng có nhu cầu sử dụng tín dụng.

Theo số liệu được ông Lê Anh Dũng công bố, đến hết tháng 9/2026, Việt Nam có 17 tổ chức phát hành thẻ tín dụng nội địa, với hơn 7,4 triệu thẻ đang lưu hành, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước.

Trong giai đoạn 2021–2025, số lượng thẻ tín dụng nội địa phát hành tăng bình quân 88% mỗi năm. Dù vậy, khả năng tiếp cận sản phẩm của một bộ phận người lao động vẫn còn hạn chế.

Để tháo gỡ rào cản, đại diện Vụ Thanh toán đề xuất khuyến khích các tổ chức tín dụng đổi mới phương thức đánh giá khách hàng trên cơ sở dữ liệu hợp pháp. Theo đó, ngân hàng có thể nghiên cứu kết hợp thông tin thu nhập qua tài khoản, dòng tiền, lịch sử giao dịch và lịch sử trả nợ trong quá trình thẩm định.

Cách tiếp cận này có thể giúp ngân hàng có thêm cơ sở đánh giá những khách hàng có thu nhập biến động hoặc chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chứng từ truyền thống. Chẳng hạn, dữ liệu dòng tiền có thể bổ sung thông tin về tần suất nhận thu nhập, sự ổn định của các khoản tiền vào tài khoản và những giao dịch tài chính đã phát sinh. Tuy nhiên, việc sử dụng dữ liệu phải có sự đồng ý của khách hàng và cơ chế bảo vệ thông tin phù hợp.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước đồng thời nhấn mạnh, dù áp dụng phương thức đánh giá mới, tổ chức tín dụng vẫn phải xem xét đầy đủ tổng nghĩa vụ nợ và khả năng trả nợ. Như vậy, định hướng này không có nghĩa người lao động sẽ mặc nhiên được cấp thẻ tín dụng mà không cần chứng minh khả năng tài chính. Đây là đề xuất nhằm cải thiện chất lượng thẩm định, giúp dữ liệu được sử dụng phản ánh sát hơn tình hình tài chính thực tế của khách hàng.

Bên cạnh phương thức xét duyệt, các ngân hàng cũng được khuyến khích thiết kế sản phẩm phù hợp hơn với từng nhóm người sử dụng, từ hạn mức tín dụng, quy trình đăng ký đến cách công bố lãi suất, phí và thời hạn thanh toán.

Đặc biệt, với người lao động có thu nhập không cao, hạn mức thẻ cần được xác định thận trọng để tránh tình trạng chi tiêu vượt quá khả năng hoàn trả.

Tại hội thảo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cũng nhấn mạnh mục tiêu phát triển thẻ tín dụng nội địa không phải là khuyến khích vay tiêu dùng bằng mọi giá, mà là giúp người dân tiếp cận và sử dụng các sản phẩm tín dụng chính thức phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả.

Đối với người có nhu cầu mở thẻ tín dụng, điều quan trọng là chuẩn bị thông tin thu nhập có thể xác minh, kê khai trung thực các nghĩa vụ tài chính và tìm hiểu kỹ điều kiện phát hành của ngân hàng. Việc duy trì lịch sử thanh toán đúng hạn cũng là yếu tố cần thiết để xây dựng hồ sơ tín dụng tốt. Tuy nhiên, đáp ứng những điều kiện này không đồng nghĩa hồ sơ chắc chắn được phê duyệt, bởi mỗi ngân hàng có chính sách cấp tín dụng và tiêu chí quản trị rủi ro riêng.