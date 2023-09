Nhan sắc tuổi 60 của mỹ nhân thị phi Chương Tiểu Huệ

Chương Tiểu Huệ sinh ngày 10/6/1963 ở Hong Kong, Trung Quốc. Bà xuất thân trong gia đình giàu có, được nuông chiều và lớn lên cùng hàng hiệu. Bà chuyển sang Canada định cư cùng gia đình năm 15 tuổi và theo học Đại học Toronto, chuyên ngành Lịch sử Mỹ thuật và Văn học Anh.

Hiện tại, Chương Tiểu Huệ sống độc thân, vẫn đam mê hàng hiệu. Bà có công việc kinh doanh thời trang phát đạt, thỉnh thoảng góp mặt trong các sự kiện thương hiệu lớn cùng dàn sao hạng A Hoa ngữ.

Theo HK01

Từ ống kính của cánh săn ảnh, Chương Tiểu Huệ không khác nhiều so với ảnh chia sẻ trên trang cá nhân. Bà có phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại. Theo HK01 , những năm gần đây, Chương Tiểu Huệ hoạt động tích cực ở Trung Quốc đại lục, chủ yếu chia sẻ mẹo làm đẹp và livestream quảng bá sản phẩm.Chương Tiểu Huệ ra mắt ngành giải trí Hoa ngữ với tư cách diễn viên nhưng sự nghiệp không quá nổi bật. Vai diễn đáng chú ý nhất của cô là Colour Blossoms (2004). Trong phim, Chương Tiểu Huệ thực hiện nhiều cảnh khỏa thân nhưng vẫn đảm bảo được tính nghệ thuật. Bên cạnh đó, Chương Tiểu Huệ còn được biết với vai trò nhà sản xuất, từng được mời làm giám đốc sản xuất bộ phim W của đạo diễn Oliver Stone.Năm 1987, Chương Tiểu Huệ kết hôn với người chồng đầu tiên, nam ca sĩ Hong Kong nổi tiếng lúc bấy giờ Chung Trấn Đào. Họ tổ chức hôn lễ chóng vánh ở New York sau ba tuần quen nhau bất chấp sự phản đối từ gia đình. Họ sống chung 11 năm, có hai con trước khi đi đến hồi kết vì Chương Tiểu Huệ ngoại tình, bỏ bê gia đình, chỉ ham mê mua sắm và tụ tập bạn bè. Thời điểm ly hôn, Chung Trấn Đào rơi vào thảm cảnh phá sản, nợ nần ngập đầu. May mắn, nhờ gặp người vợ hiện tại, Tố Trinh, Chung Trấn Đào dần vượt qua được giai đoạn khủng hoảng.