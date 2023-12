Nhận thông báo tài khoản có 100 tỷ đồng, người đàn ông ra ngân hàng rút 150 triệu thì giao dịch viên lập tức báo công an

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình về triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, qua mạng viễn thông, Công an huyện Hoa Lư đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện.

Trong đó, đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thông báo rộng rãi phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, học sinh, sinh viên.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai các biện pháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp phạm tội…Qua đó đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 2 trường hợp đối tượng lợi dụng mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn xã Trường Yên, huyện Hoa Lư.

Ngày 09/11/2023, ông Định Văn Đ, sinh năm 1973, ở thôn Bắc, xã Trường Yên cũng bị đối tượng gọi điện đến tự xưng là cán bộ Công an, thông báo trong tài khoản ngân hàng của ông Đ có 100 tỷ đồng và cơ quan Công an đang nghi ông nằm trong đường dây tội phạm rửa tiền và buôn bán ma túy, hiện đã có lệnh bắt giam, nếu muốn không bị bắt thì ông phải nộp toàn bộ tiền tiết kiệm vào tài khoản do đối tượng cung cấp để “điều tra”.

Do lo sợ nên ông Đ đã đến Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hoa Lư để làm thủ tục rút 150 triệu đồng trong số tiết kiệm để chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Rất may là nhân viên ngân hàng và cán bộ Công an huyện Hoa Lư đã phát hiện và ngăn chặn vụ việc kịp thời.

Một vụ việc khác xảy ra vào ngày 28/11/2023, ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1956, ở thôn Yên Trạch, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư bị một số đối tượng gọi điện thoại đến, tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Ninh Bình, thông báo vợ ông có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy, hồ sơ vụ án hiện đã chuyển cho Tòa án nhân dân tối cao và vợ ông H phải lên Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội để làm việc, đối tượng còn yêu cầu ông H phải giữ bí mật vụ việc nếu không sẽ bị bắt giam…

Khi ông H trình bày vợ ông hiện bị bệnh không lên Hà Nội được thì các đối tượng yêu cầu ông phải kê khai tài sản, các tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm… khi phát hiện ông có tiền trong sổ tiết kiệm, chúng yêu cầu ông phải ra ngân hàng rút tiền rồi chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp để “phục vụ công tác điều tra”, yêu cầu ông H phải nói dối nhân viên ngân hàng là chuyển tiền sang tài khoản của con rể…



Do quá hoảng sợ, đến hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày, ông H đã đến Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Hoa Lư để làm thủ tục rút số tiền tiết kiệm 240 triệu đồng để chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Nhận thấy thái độ bất thường của ông H nên nhân viên ngân hàng đã dừng việc giao dịch, đồng thời báo ngay cho Công an huyện Hoa Lư, nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện nhanh chóng cử cán bộ đến ngân hàng và kịp thời ngăn chặn được hành vi lừa đảo của đối tượng…