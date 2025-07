Nhận tin mật tố giác tội phạm, công an đột kích 7 nhà máy, tịch thu hơn 15.000 chai nước ngọt giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng bằng thủ đoạn mua phế liệu

Ảnh minh họa

Cục Quản lý An toàn Thực phẩm và Dược phẩm phối hợp với đơn vị thực thi quyền sở hữu trí tuệ của cảnh sát bang Tamil Nadu (Ấn Độ) vừa thu giữ hơn 15.000 chai nước ngọt được sản xuất tại địa phương, bao gồm cả các chai đựng đã qua sử dụng mang nhãn hiệu nổi tiếng, từ 7 cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Trichy.

Chiến dịch đột kích được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục trưởng Cảnh sát bang Tamil Nadu (DGP). Các đơn vị bị kiểm tra bao gồm: Công ty Sakthi Colour tại Manikandam, cơ sở sản xuất sữa và nước ngọt Vins Badam tại Vazhavandhankottai, thực phẩm Divya tại Varaganeri, Only One Export Traders tại Uyyakondan Thirumalai, nhà máy nước ngọt Sri Mappillai Vinayagar tại Beema Nagar, New Centa Beverages tại Thuraikudi và New Rathna Soda and Co tại Kallikudi.

Cuộc kiểm tra phát hiện các đơn vị này sử dụng vỏ chai mang nhãn hiệu của các công ty đa quốc gia nổi tiếng để đóng gói các sản phẩm nước ngọt do chính họ sản xuất. Tổng cộng, lực lượng chức năng đã thu giữ 12.370 chai nước ngọt có nhãn hiệu và 3.298 chai rỗng mang thương hiệu nổi tiếng. Lượng đồ uống bị thu giữ ước tính khoảng 2.650 lít, với tổng giá trị lên đến 111.000 tấn.

Tiến sĩ R. Rameshbabu, Cán bộ được chỉ định (DO) của Cục Quản lý An toàn Thực phẩm, cho biết chiến dịch này bắt nguồn từ phản ánh của một công ty đồ uống đa quốc gia gửi đến Tổng cục trưởng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm bang Tamil Nadu.

Theo điều tra ban đầu, các cơ sở trên đã hoạt động nhiều năm với giấy phép từ Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm Ấn Độ (FSSAI). Phương thức hoạt động phổ biến là thu mua vỏ chai đã qua sử dụng từ các đại lý phế liệu, sau đó đóng chai đồ uống do chính họ sản xuất và dán nắp mới.

"Việc tái sử dụng chai cũ giúp các cơ sở tiết kiệm chi phí từ 50% đến 60%," ông Rameshbabu cho biết. Các sản phẩm này chủ yếu được phân phối đến các cửa hàng trà và quán nhỏ tại các vùng nông thôn trong huyện, nơi người tiêu dùng dễ bị đánh lừa bởi hình thức bao bì mang thương hiệu nổi tiếng.

Ông cũng tiết lộ rằng các cơ sở này bán nước ngọt với giá bán buôn từ 7 đến 8 rupee/chai, trong khi khách hàng thường mua với giá 10 rupee. Hiện mẫu nước từ cả bảy đơn vị đã được gửi đến phòng thí nghiệm để kiểm tra nhằm xác minh mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn của FSSAI.