Hôm thứ Sáu vừa qua, tức ngày 23 tháng Chạp, một ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân trong nước có trụ sở tại Cầu Giấy (Hà Nội) đã chi trả tiền thưởng Tết lần cuối cho nhân viên. Theo tiết lộ của một nhân viên IT, mức thưởng Tết mà người này nhận được lên tới hơn 100 triệu đồng, tương ứng với 2,9 tháng lương thực lĩnh. Với những nhân viên có mức lương cao, thưởng Tết lên tới 150 triệu đồng. Trong khi đó, thưởng của "leader" có thể lên tới nửa tỷ đồng do thu nhập trung bình mỗi tháng cao. Mức thưởng này chưa bao gồm tháng lương thứ 13 đã được chi trả trước đó.



Nhân viên IT này chia sẻ thêm, thưởng Tết được chia làm 2 phần. Phần thứ nhất là lương tháng thứ 13. Đây là mức thưởng mà bất kỳ ai cũng được nhận. Phần thứ hai là thưởng theo kết quả KPI của cán bộ nhân viên. Các bậc xếp loại gồm A, B, C. Dựa trên xếp loại, mức thưởng cao nhất là 3,5 tháng lương và thấp nhất là 0 tháng lương.

Dải lương trung bình của nhân viên IT từ 30 triệu đồng-80 triệu đồng/tháng. Đối với cấp quản lý, mức lương sẽ tăng vọt, có thể lên tới 200 triệu đồng/tháng.

Mức thưởng Tết của nhân viên IT tại ngân hàng này năm 2024 được cho rằng cao hơn so với năm 2023. Quy định về thưởng Tết sẽ áp dụng đồng đều cho cho toàn bộ cán bộ nhân viên. Với bộ phận kỹ thuật hưởng mức lương thực lĩnh mỗi tháng cao, tiền thưởng sẽ cao. Đối với bộ phận nhân viên tín dụng, lương cơ bản thấp, mức thưởng có thể sẽ giảm so với năm ngoái.

Được biết, kết quả kinh doanh của ngân hàng này sát nút kế hoạch đề ra.

Trước đó cũng trong cùng ngày, một chi nhánh ngân hàng có trụ sở tại Đống Đa đã chi thưởng Tết cho nhân viên. Người cao nhất được 4,5 tháng lương và không ai là không có thưởng.

Tuy nhiên, về mặt bằng chung, do tình hình kinh tế khó khăn, nhiều ngân hàng và chi nhánh giảm tiền thưởng Tết, thậm chí theo ghi nhận, có ngân hàng không thưởng Tết. Đơn cử như năm 2023, một ngân hàng tư nhân top đầu chi trả thưởng Tết đến 6 tháng lương nhưng đến năm nay, mức thưởng cao nhất chỉ 3,5 tháng lương dành cho nhân viên xuất sắc. Hay tại một hàng quốc doanh, dù báo lãi trên 20.000 tỷ đồng nhưng vẫn có chi nhánh không thưởng Tết cho nhân viên do kết quả kinh doanh thấp.