Nhật Bản bắt đầu xây dựng siêu máy tính 'zeta-class' đầu tiên vào năm 2025

Siêu máy tính "lớp zeta" sẽ là phiên bản kế nhiệm của siêu máy tính Fugaku của Nhật Bản, được đặt tại Trung tâm Khoa học tính toán RIKEN ở Kobe, Hyogo. (Ảnh: STR/JIJI PRESS)

Siêu máy tính hiện đại mới của Nhật Bản, có chi phí xây dựng hơn 750 triệu đô la Mỹ, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2030.

Kế hoạch cho cỗ máy mới vừa được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) công bố lần đầu tiên tiết lộ rằng siêu máy tính có thể đạt tốc độ ở thang zetaFLOPS, điều chưa từng đạt được trước đây.

Các phép toán dấu phẩy động trên giây (FLOPS) được sử dụng để đo tốc độ máy tính có thể giải quyết các vấn đề. Một siêu máy tính có tốc độ 1 zetaFLOPS có thể thực hiện một sextillion (1 theo sau là 21 số không) phép tính mỗi giây. Các siêu máy tính mạnh nhất hiện nay chỉ mới phá vỡ rào cản exaFLOPS, nghĩa là chúng có thể thực hiện hơn một quintillion (1 theo sau là 18 số không) phép tính mỗi giây.

Trang tin tức Nhật Bản Nikkei cho biết, quyết định chế tạo một cỗ máy siêu năng lực như vậy được đưa ra nhằm theo kịp sự phát triển của nghiên cứu khoa học sử dụng AI.

Siêu máy tính được đề xuất này được coi là phiên bản kế nhiệm của siêu máy tính Fugaku của Nhật Bản (0,44 exaFLOPS), trước đây từng giữ danh hiệu siêu máy tính nhanh nhất thế giới cho đến khi bị siêu máy tính Frontier của Mỹ (1,2 exaFLOPS) tại Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge ở Tennessee soán ngôi vào năm 2022. Fugaku hiện được coi là siêu máy tính mạnh thứ tư trên thế giới.

Chiếc máy tính mới, hiện đang được gọi là "Fugaku Next", sẽ được chế tạo bởi các công ty Nhật Bản RIKEN và Fujitsu, cả hai đều tham gia vào quá trình xây dựng Fugaku. Để cho phép khả năng tương thích chéo giữa Fugaku và Fugaku Next, Fugaku Next có thể sẽ sử dụng các thành phần do Fujitsu thiết kế, theo trang tin tức máy tính Tom's Hardware.

Một trong những thách thức lớn nhất mà các kỹ sư sẽ phải đối mặt khi xây dựng siêu máy tính mới là tìm cách để nó chạy hiệu quả. Vào năm 2023, các chuyên gia máy tính dự đoán rằng một cỗ máy lớp zeta được chế tạo bằng công nghệ siêu máy tính hiện tại sẽ cần năng lượng tương đương với sản lượng của 21 nhà máy điện hạt nhân, trang web tin HPCwire.