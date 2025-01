Nhật Bản có Thủ trưởng Cơ quan an ninh quốc gia mới

Trong một thông cáo vừa được đưa ra sáng 10/1, Phủ Nội các Nhật Bản cho biết, Chính phủ nước này đã quyết định bổ nhiệm ông Okano Masataka làm Thủ trưởng Cơ quan an ninh quốc gia (NSS), thay thế ông Akiba Takeo đã kết thúc nhiệm kỳ. Ông Okano Masataka năm nay 60 tuổi, trở thành công chức của Bộ Ngoại giao Nhật Bản từ năm 1987, đã từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như: Cục trưởng Cục luật pháp quốc tế, Cục trưởng chính sách ngoại giao tổng hợp, Phó chánh Văn phòng Nội các... và từ tháng 8/2023 được bổ nhiệm làm Thứ trưởng ngoại giao Nhật Bản.

Ông Okano (phải) và người tiền nhiệm Akiba. Ảnh: Phủ Nội các Nhật Bản

Cơ quan an ninh quốc gia Nhật Bản là một bộ phận quan trọng trực thuộc Phủ Nội các Nhật Bản dưới quyền điều hành trực tiếp của Thủ tướng và Bộ trưởng chánh Văn phòng Nội các. Cơ quan này có nhiệm vụ hỗ trợ Hội đồng an ninh quốc gia về ngoại giao, an ninh – quốc phòng, kinh tế đối ngoại, điều phối kế hoạch hoạt động, tham gia dự báo và đối phó với các tình huống an ninh quốc gia khẩn cấp, tham mưu cho Chính phủ về các vấn đề về ngoại giao, an ninh – quốc phòng, cung cấp thông tin cho các bộ ngành và các cơ quan liên quan trong quá trình hoạch định chính sách....

Trên cương vị người đứng đầu Cơ quan an ninh quốc gia Nhật Bản, ông Okano sẽ đảm trách các hoạt động đối ngoại của Thủ tướng chính phủ, bao gồm cả tham mưu - đề xuất nội dung và kịch bản cho các hội đàm thượng đỉnh với lãnh đạo các nước, tham gia trực tiếp vào các cuộc tiếp xúc thượng đỉnh giữa Nhật Bản với các nước, bao gồm cả song phương và đa phương, tham gia soạn thảo, sửa đổi, bổ sung chiến lược an ninh quốc gia với các nội hàm như: sách lược ngoại giao, chiến lược an ninh – quốc phòng, ngoại giao kinh tế, ngoại giao an ninh – quốc phòng...