Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhật Bản: Giá hơn 1.400 mặt hàng thực phẩm sẽ tăng trong tháng 9/2025

02-09-2025 - 19:37 PM | Tài chính quốc tế

Tất cả những mức tăng này được cho là do chi phí nguyên liệu thô tăng, cũng như sự dịch chuyển của chi phí hậu cần, nhân công và đóng gói.

Một cuộc khảo sát 195 công ty thực phẩm lớn do Teikoku Databank thực hiện cho thấy giá của 1.422 mặt hàng thực phẩm và đồ uống sẽ tăng trong tháng 9/2025, cao hơn 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ chín liên tiếp giá cả tăng trong năm nay.

Theo Teikoku Databank, tính theo nhóm thực phẩm, mức tăng giá phổ biến nhất là gia vị, với 427 mặt hàng, tiếp theo là thực phẩm chế biến, bao gồm thực phẩm đông lạnh và các sản phẩm từ cá, với 338 mặt hàng, và bánh kẹo, với 291 mặt hàng.

Tất cả những mức tăng này được cho là do chi phí nguyên liệu thô tăng, cũng như sự dịch chuyển của chi phí hậu cần, nhân công và đóng gói.

Cụ thể, Kewpie đã công bố tăng giá tổng cộng 66 mặt hàng, bao gồm sốt mayonnaise và nước sốt gia dụng; J. Oil Mills đã công bố tăng giá tất cả các sản phẩm mỡ và dầu ăn, bao gồm dầu hạt cải; và Morinaga & Co đã công bố tăng giá 54 mặt hàng, chủ yếu là bánh kẹo, bao gồm cả nhãn hiệu sô-cô-la DAR.

Hiện tại, tổng số mặt hàng được biết là sẽ tăng giá trong cả năm 2025 là 20.034. Đây là lần đầu tiên sau hai năm, con số này vượt mốc 20.000 mặt hàng.

Teikoku cho biết: "Chi phí hậu cần và chi phí lao động do tăng lương là những yếu tố chính, chứ không phải đồng yen yếu". Công ty cho biết tính đến năm 2024, việc giá dầu thô tăng vọt và đồng yen mất giá được cho là các nguyên nhân tạm thời thúc đẩy lạm phát. Tuy nhiên, trong năm nay, các yếu tố lạm phát đã chuyển thành các yếu tố bên trong, bao gồm chi phí vận chuyển kho bãi tăng cao do thiếu tài xế xe tải, cũng như chi phí lao động tăng. Các yếu tố này nhiều khả năng sẽ biến lạm phát giá thực phẩm trở thành xu hướng lâu dài.

Theo PV

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ, Nhật, châu Âu liên tục thất bại, Trung Quốc làm trong 'phút mốt': Ra mắt 'quái vật' cao bằng toà nhà 60 tầng, chịu được sức gió 200 km/h, cung cấp điện cho 55.000 nhà

Mỹ, Nhật, châu Âu liên tục thất bại, Trung Quốc làm trong 'phút mốt': Ra mắt 'quái vật' cao bằng toà nhà 60 tầng, chịu được sức gió 200 km/h, cung cấp điện cho 55.000 nhà Nổi bật

Sắp thực hiện đợt hạ lãi suất đầu tiên trong năm 2025, Fed đang đối diện với những thách thức chưa từng có: Cơ quan điều hành chính sách tiền tệ quyền lực nhất thế giới lung lay thế nào?

Sắp thực hiện đợt hạ lãi suất đầu tiên trong năm 2025, Fed đang đối diện với những thách thức chưa từng có: Cơ quan điều hành chính sách tiền tệ quyền lực nhất thế giới lung lay thế nào? Nổi bật

Nhập 2 triệu thùng/ngày, quốc gia châu Á 'vui như trẩy hội' vì tiết kiệm được hơn 12 tỷ USD nhờ dầu Nga

Nhập 2 triệu thùng/ngày, quốc gia châu Á 'vui như trẩy hội' vì tiết kiệm được hơn 12 tỷ USD nhờ dầu Nga

18:53 , 02/09/2025
Phát hiện cấu trúc kỳ lạ đang đội dãy Himalaya lên cao

Phát hiện cấu trúc kỳ lạ đang đội dãy Himalaya lên cao

18:35 , 02/09/2025
Anh thợ học việc ở tiệm vàng lập đế chế kim hoàn giàu 3 đời tại Trung Quốc

Anh thợ học việc ở tiệm vàng lập đế chế kim hoàn giàu 3 đời tại Trung Quốc

16:37 , 02/09/2025
Gia tộc Trung Quốc thịnh vượng suốt 130 năm nhờ cặp câu đối của tổ tiên

Gia tộc Trung Quốc thịnh vượng suốt 130 năm nhờ cặp câu đối của tổ tiên

15:50 , 02/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên