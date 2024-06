Nhật Bản: Số vụ phá sản doanh nghiệp tăng mạnh

Công ty nghiên cứu tín dụng Tokyo Shoko Research Ltd vừa cho biết, số vụ phá sản của các doanh nghiệp tại Nhật Bản trong tháng 5/2024 đã tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước lên 1.009 vụ. Đây là lần đầu tiên trong khoảng 11 năm con số tính trên cơ sở hàng tháng đã vượt mốc 1.000 vụ, trong bối cảnh nhiều công ty mắc nợ đang phải chật vật để phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Hiện các doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng giá cả tăng cao, thiếu hụt lao động và phải hoàn trả nợ trong thời kỳ đại dịch. Theo Tokyo Shoko Research Ltd, số vụ phá sản doanh nghiệp trong năm nay có nguy cơ vượt 10.000 vụ lần đầu tiên kể từ năm 2013.

Cuộc khảo sát cho thấy, trong tháng 5/2024, các vụ phá sản do giá cả tăng cao là87 vụ, đây là con số cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Đồng Yen yếu đẩy chi phí nguyên liệu thô và năng lượng lên cao, khiến các công ty nhỏ rơi vào tình thế khó khăn. Theo khảo sát, số vụ phá sản liên quan đến tình trạng thiếu hụt lao động do tăng lương và các lý do khác cũng tăng vọt. Số vụ phá sản có khả năng sẽ tiếp tục tăng, báo cáo này cho biết thêm.

Cả 10 ngành công nghiệp đều chứng kiến các vụ phá sản gia tăng vào tháng 5/2024, trong đó ngành dịch vụ ghi nhận số vụ phá sản lớn nhất với 327 vụ, tiếp theo là ngành xây dựng với 193 vụ.

Khoảng 3/4 tổng số vụ phá sản là các vụ quy mô nhỏ với khoản nợ dưới 100 triệu yen (637.000 USD).