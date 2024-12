Nhật Bản tiếp tục chịu thiệt hai do mùa đông khắc nghiệt

Theo Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản, mùa đông năm nay đến chậm, nhưng khắc nghiệt hơn những năm trước, với nhiệt độ và độ ẩm xuống thấp chưa từng có, cùng lượng tuyết dầy kỷ lục kèm theo bão tuyết và cuồng phong nguy hiểm. Cơ quan này đã phải đưa ra cảnh báo về những hiện tượng thời tiết cực đoan nêu trên, đặc biệt là tại các khu vực phía bắc và đông bắc Nhật Bản.

Tuyết rơi dày tại Nhật Bản.

Trên thực tế, sự khắc nghiệt này của mùa đông đã bắt đầu mang lại những thiệt hại cả về người và của cho Nhật Bản. Liên tục trong những ngày vừa qua, tại nhiều địa phương, đã xảy ra hàng loạt các vụ cháy nổ khiến hàng chục người thương vong, mà một trong những nguyên nhân chính là do thời tiết quá hanh khô. Bên cạnh đó, ngành vận tải hành khách và hàng hóa cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề do lượng tuyết quá dày gây ra. Nhiều công ty vận tải của Nhật Bản phải hủy bỏ các chuyến xe đến khu vực phía bắc để đảm bảo an toàn, khi lượng tuyết vượt qua mức cho phép. Điều này đang ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế -xã hội của Nhật Bản. Mặt khác, tuyết dày cũng khiến nhiều doanh nghiệp bắt đầu chịu lỗ khi lượng tiêu thụ nhiên liệu của các phương tiện tăng quá cao.

Chủ một doanh nghiệp vận tải cho biết: “Mới chỉ khoảng gần một tháng nay mà chi phí cho xăng dầu của chúng tôi đã tăng cao hơn trước khoảng 1 triệu yen (tương đương 165 triệu VND). Cứ kéo dài thế này thì không biết phải làm thế nào. Nếu ngừng hoạt động sẽ ảnh hưởng tới khách hàng, còn tiếp tục chạy thì sẽ lỗ nặng”.

Trong khi đó, Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản dự báo, trong những ngày tới tuyết dầy kỷ lục kèm theo bão tuyết và cuồng phong nguy hiểm sẽ tiếp tục xảy ra. Cụ thể, tại các tỉnh Hokkaido, Niigata, Nagano... lượng tuyết có thể lên tới 70-110cm. Chính quyền các địa phương cũng đã lên tiếng cảnh báo cư dân chú ý đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản trong hoàn cảnh thời tiết cực đoan kéo dài.