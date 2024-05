Nhật Bản tiêu hủy 3/4 số thuốc trị COVID-19 đã mua

Nhật Bản đã dự phòng số thuốc uống điều trị COVID-19 đủ cho 5,6 triệu người nhưng hiện số thuốc đủ dùng cho 4,3 triệu người vẫn chưa được sử dụng.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết các nhà sản xuất đã cung cấp đủ thuốc cho công chúng nhưng chính phủ Nhật chỉ có thể cấp chúng trong trường hợp khẩn cấp.

Theo báo cáo, nước này đã mua dự trữ thuốc Xocova cho 2 triệu người, thuốc Lagevrio cho 1,6 triệu người và thuốc Paxlovid cho 2 triệu người.

Dựa trên các dữ liệu công khai, ước tính đến cuối tháng 3 năm nay, Nhật Bản còn giữ thuốc Xocova cho 1,77 triệu người, thuốc Lagevrio cho 780.000 người và thuốc Paxlovid cho 1,75 triệu người. Giá trị lượng thuốc cho mỗi người có giá 52.000 Yen với thuốc Xocova, 94.000 Yen với thuốc Lagevrio và 99.000 Yen với thuốc Paxlovid.

Các viên Xocova còn lại do Shionogi & Co. sản xuất, viên nang Lagevrio do Merck & Co. sản xuất và thuốc Paxlovid do Pfizer Inc. sản xuất, ước tính trị giá 300 tỷ Yen (1,93 tỷ USD), dự kiến sẽ bị tiêu hủy khi hết hạn sử dụng.

Giáo sư Ataru Igarashi (Đại học Tokyo) chuyên về kinh tế dược phẩm, cho biết rất khó để dự đoán chính xác số lượng thuốc cần thiết khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Ông Igarashi cho rằng: "Tình trạng thiếu thuốc sẽ khiến sức khỏe con người gặp nguy hiểm, nhưng sử dụng quá nhiều sẽ dẫn đến tổn thất tài chính".

Nhật Bản đã tiêm 240 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, sau khi ký hợp đồng mua 930 triệu mũi tiêm và sau đó đã hủy bỏ một số lô thuốc. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản thông báo với Quốc hội rằng số vaccine bị tiêu hủy trị giá khoảng 665,3 tỷ Yen.