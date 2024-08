Nhếch nhác con đường đẹp nhất Hà Nội nhiều 'nàng thơ' đổ xô check-in

Những ngày cuối tháng 8, lượng người đổ xô đến phố Phan Đình Phùng chụp ảnh mùa thu ngày càng đông.

Nhiều người mô tả rằng “1m2 có đến hơn chục nàng thơ” ở hai bên đường phố Phan Đình Phùng những ngày này.

Việc tập trung quá đông người trên phố Phan Đình Phùng cũng phát sinh nhiều bất cập, khiến lực lượng chức năng gặp phải khó khăn trong việc đảm bảo an ninh trật tự quanh khu vực này.

Tình trạng xe hoa, “nàng thơ” và thợ chụp ảnh đứng chật kín vỉa hè đường Hoàng Diệu , Phan Đình Phùng khiến người đi bộ gặp khó khăn trong quá trình di chuyển, phải đi tràn xuống lòng đường.

Không ít “nàng thơ” và thợ chụp ảnh còn ngang nhiên đứng ra lòng đường, để có được những bức hình ưng ý nhất, gây cản trở giao thông và tắc đường giờ cao điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Rác chất trên bờ tường, vỉa hè.

Rác thải, đồ đạc vứt bừa bãi gây mất mĩ quan đô thị, mặc dù lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo.

Bãi cỏ mới trồng ở khu vực vỉa hè chưa kịp tươi tốt, đã bị nhiều “nàng thơ” và người qua lại dẫm nát.

Cổng vào di tích Cửa Bắc bị nhiều chậu hoa chắn đường.

Đặc biệt, vài đoạn vỉa hè dọc đường Hoàng Diệu và Phan Đình Phùng còn xuất hiện tình trạng một số đối tượng ngang nhiên thu vé để xe trái phép.

Trong vai du khách đến chụp ảnh trên đường Phan Đình Phùng, khi PV Tiền Phong vừa dừng xe ở khu vực ngã tư Hoàng Diệu - Phan Đình Phùng - Nguyễn Biểu, lập tức có một người phụ nữ yêu cầu mua vé gửi xe với giá 10.000 đồng/xe.

Khi PV thắc mắc rằng vé xe này là do đơn vị nào quản lý thì người phụ nữ tỏ vẻ khó chịu và cho biết: “Vé tư nhân, chả của bên nào cả, có phải của cơ quan nhà nước đâu. Vỉa hè này làm gì có cơ quan nhà nước. Bãi xe này của chị làm, tóm lại em có gửi không?”. Sau khi thu tiền, PV được đưa cho một vé xe có nội dung “Vé trông xe máy, liên giao khách hàng” cùng với nội dung biển số và ngày gửi xe.

Tình trạng thu vé xe vỉa hè tự phát cũng xuất hiện tương tự trên đường Hoàng Diệu,đoạn gần giao với đường Phan Đình Phùng. Thậm chí, người đàn ông trong hình này chỉ thu tiền chứ không hề đưa vé cho PV, mặc dù trên tay người này vẫn cầm một tập vé.

Hễ có xe nào có dấu hiệu dừng lại hoặc đi mon men vỉa hè, lập tức có vài người chạy đến hỏi có gửi xe hay không.

Liên quan đến việc thu vé xe tự phát tại đường Phan Đình Phùng, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND phường Quán Thánh khẳng định những vé xe này đều tự phát. Do đó phường sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm.

Cũng theo UBND phường Quán Thánh, ngày 8/8 đơn vị đã ban hành kế hoạch số 159 nhằm đảm bảo trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tuyến phố Phan Đình Phùng, trong đó nhấn mạnh sẽ kiên quyết kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tập trung xử lý các lỗi vi phạm chính như: Chiếm dụng lòng đường, hè phố; bán hàng rong; các phương tiện đỗ không đúng quy định.

Đáng chú ý, từ ngày 10/8-30/9, bên cạnh việc tổ chức ra quân xử lý các trường hợp vi phạm, UBND phường Quán Thánh còn tổ chức lực lượng trực (công an phường, Tiểu ban 197, lực lượng an ninh trật tự cơ sở) hàng ngày theo ca để duy trì công tác đảm bảo trật tự đô thị, không để tái vi phạm . Ảnh do UBND phường Quán Thánh cung cấp.

Đặc biệt, ngay sau khi nhận được phản ánh, UBND phường Quán Thánh đã chỉ đạo công an phường tuyên truyền, nhắc nhở người dân không đứng dưới lòng đường chụp ảnh, để đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh do UBND phường Quán Thánh cung cấp.