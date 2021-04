Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP): Doanh thu giảm sâu, vẫn có lãi hơn 117 tỷ đồng trong quý 1

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (UpCOM: QTP) đã công bố BCTC quý 1/2021 với lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.612 tỷ đồng giảm 34,7% so với cùng kỳ tuy nhiên giá vốn hàng bán lại giảm mạnh hơn mức giảm của doanh thu nên lãi gộp đạt gần 181 tỷ đồng tăng 9% so với quý 1/2020.

Trong kỳ hoạt động tài chính mang về khoản thu hơn 18 tỷ đồng tăng 80% so với cùng kỳ trong khi chi phí của hoạt động này giảm mạnh từ gần 165 tỷ đồng xuống còn gần 55 tỷ đồng nên kết quả sau khi trừ các khoản chi phí QTP có lãi sau thuế hơn 117 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 6 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty lợi nhuận gộp tăng là do nhu cầu huy động của hệ thống không cao nên sản lượng điện sản xuất của công ty giảm làm cho giá vốn giảm, bên cạnh đó chi phí khấu hao TSCĐ giảm hơn so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính tăng do lãi tiền gửi tăng, chi phí tài chính giảm do chi phí lãi vay giảm 33 tỷ đồng, chi phí chênh lệch tỷ giá giảm 77 tỷ đồng do dư nợ vay giảm và tỷ giá đồng VND/USD ít biến động.