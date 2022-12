Nhiệt độ ở đỉnh Mẫu Sơn giảm sâu còn 4 độ C

Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất đầu mùa đông năm nay. Nhiệt độ ở đỉnh Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình), Công Sơn, Mẫu Sơn (huyện Cao Lộc), càng về trưa nhiệt độ càng giảm mạnh, trời mưa phùn lượng mưa đo được là 12mm, mù trời lạnh cóng.

Thời tiết ở Mẫu Sơn giảm sâu, còn khoảng 4 độ C. Ảnh: TL

Thời tiết lạnh giá, mưa giăng mắc, ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống hàng ngày của người dân và các em học sinh. Đàn gia cầm, gia súc nguy cơ bị cảm ốm. Tại một địa phương khác trong tỉnh Lạng Sơn từ đêm qua, do ảnh hưởng không khí lạnh, nhiệt độ phổ biến giảm xuống từ 10 đến 13 độ C. Cụ thể tại thành phố Lạng Sơn, nhiệt độ còn 10 độ C, huyện Tràng Định, Văn Quan, Bắc Sơn từ 11- 12 độ C, huyện Lộc Bình, Đình Lập 10,5 độ C...



Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh, đợt không khí lạnh sẽ còn giảm sâu trong hai, ba ngày tới.