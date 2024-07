Diễn biến mới vụ thông tin "nữ nhân viên lây HIV cho 16 người"

Ngày 26-7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh này đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với chị Ng.Th.N. (SN 1986, trú tại phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", liên quan đến vụ nữ nhân viên một tập đoàn lớn của nước ngoài tại tỉnh này có quan hệ và lây truyền HIV cho nhiều người.



Cô gái lên tiếng sau khi bị đồn thổi. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, cùng ngày 26-7, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin, hình ảnh một cô gái được cho là nhân viên của một tập đoàn lớn của nước ngoài ở TP Phổ Yên, Thái Nguyên đã làm lây nhiễm HIV cho nhiều nam thanh niên. Thông tin còn đăng kèm hình ảnh một danh sách 16 người đã quan hệ với cô gái trên và bị lây truyền HIV, chủ yếu là các nhân sự quản lý của công ty này, gây xôn xao mạng xã hội.

Ngay trong ngày, đại diện tập đoàn nêu trên đã có văn bản gửi Sở Y tế khẳng định trường hợp nữ công nhân được đồn đoán trong các thông tin đăng tải trên mạng xã hội nói trên không phải là nhân viên của công ty. Danh sách những người lây nhiễm HIV cũng không phải là nhân viên và không liên quan đến nhân viên của công ty.

Cùng với đó, đại diện tập đoàn đã có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị xác minh và xử lý những trường hợp thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh công ty, cũng như danh dự của các nhân viên. Nữ nhân viên của tập đoàn bị đồn đoán thông tin không chính xác cũng đã ra cơ quan công an trình báo, tố giác sự việc bản thân bị bôi nhọ nhân phẩm, danh dự.

Chiều cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin của cô gái bị đồn là người trong vụ việc nêu trên. Cô gái này lên tiếng cho rằng bản thân đang rất sốc vì bị xúc phạm danh dự, đồn thổi những điều sai sự thật. Cô đã làm việc với cơ quan công an để xử lý những người làm ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự của cô.

Thông tin bài viết trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến sự việc trên, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã phát hiện trường hợp chị Ng.Th.N. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải hình ảnh, thông tin khiếm nhã, không đúng sự thật về việc nữ công nhân tập đoàn nước ngoài lây nhiễm HIV cho nhiều người đàn ông (có cả hình ảnh nữ công nhân và danh sách người bị lây nhiễm). Những nội dung này chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật.

Khi được mời đến làm việc với cơ quan Công an, chị N. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình khi đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và tự giác đăng thông tin đính chính trên Facebook của mình. Qua đó, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với chị Ng.Th.N..

Đối với nguồn phát tán thông tin sai sự thật trên, Công an tỉnh đang điều tra mở rộng.