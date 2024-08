Nhiều bệnh ung thư không có dấu hiệu sớm, lời cảnh báo từ chuyên gia

Phát hiện ung thư giai đoạn muộn vì không có triệu chứng cảnh báo



Bệnh nhân N.T.T, 49 tuổi, thăm khám tại BV Hồng Ngọc trong tình trạng đau hạ sườn phải, mệt mỏi, sút 7 cân trong vòng 2 tháng. Qua thực hiện xét nghiệm, chụp chiếu, sinh thiết, bác sĩ phát hiện bệnh nhân T gặp tình trạng ung thư tụy di căn gan, phúc mạc, không còn cơ hội phẫu thuật. Bệnh nhân N tử vong sau hơn 6 tháng duy trì điều trị dinh dưỡng, giảm đau.

Tương tự, trường hợp bệnh nhân N.M.D (64 tuổi, Hà Nội) cũng phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn muộn chỉ sau 2 ngày có biểu hiện đau bụng quanh rốn kèm sốt nhẹ. Đặc biệt, trước đó bệnh nhân D không hề có dấu hiệu đau bụng hay sụt cân bất thường. Vì vậy, với tâm lý chủ quan, bệnh nhân rất ít khi đi khám sức khỏe tổng quát. Sau khi phát hiện ung thư, bệnh nhân D đã phải trải qua cuộc đại phẫu phức tạp cắt 1 phần đại tràng và dự kiến sẽ phải tiếp tục thực hiện nhiều cuộc hóa trị, xạ trị phức tạp trong thời gian tới.

Bác sĩ phẫu thuật cho bênh nhân

THS.BS Lê Đình Thái - Trưởng khoa Khám Bệnh, BVĐK Hồng Ngọc cho biết, đây là hai trong số rất nhiều bệnh nhân thăm khám tại BVĐK Hồng Ngọc phát hiện ung thư ở giai đoạn muộn, đã di căn. Điều này làm cho quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và đặt ra thách thức lớn cho bác sĩ trong việc kéo dài thời gian sống của người bệnh.

Theo thống kê của GloboCan năm 2022, số người mắc ung thư ở Việt Nam đã tăng gấp 2,6 lần trong hơn hai thập kỷ qua với hơn 180.000 ca mắc mới mỗi năm. Mô hình ung thư cũng thay đổi, tỉ suất mắc mới của Việt Nam hiện đứng thứ 91/185 trên toàn thế giới. Tỉ suất tử vong do ung thư đứng thứ 50 và ngày càng có xu hướng tăng. Việc phát hiện ung thư ở giai đoạn muộn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.

"Tâm lý chung của nhiều người là có bệnh mới chữa, có dấu hiệu, thậm chí triệu chứng nguy hiểm như sút nhiều cân, quá đau, đại tiện phân máu…thì mới chịu đi khám. Tuy nhiên, ung thư khi biểu hiện thành triệu chứng nghiêm trọng thì đã ở giai đoạn muộn, qua mất thời điểm vàng để điều trị bệnh" - THS.BS Lê Đình Thái cho biết.

Tầm soát ung thư - chìa khóa vàng bảo vệ sức khỏe

"Thông thường, ung thư được chia thành 4 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 và 2, còn gọi là giai đoạn ung thư tại chỗ, là thời điểm bệnh có thể được điều trị hiệu quả nhất. Những bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn này qua khám sức khỏe định kỳ thường có cơ hội điều trị triệt để, thậm chí không phải trải qua các phương pháp điều trị nặng nề như hóa trị hay xạ trị. Ngược lại, nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn 3 hoặc 4, khi ung thư đã di căn và xâm lấn xa, việc điều trị trở nên khó khăn hơn, dẫn đến chất lượng cuộc sống giảm sút nghiêm trọng và thời gian sống cũng ngắn hơn." - THS.BS Lê Đình Thái nhấn mạnh vai trò quan trọng của tầm soát và phát hiện sớm trong điều trị ung thư.

Tầm soát ung thư sớm giúp nâng cao hiệu quả điều trị

Điển hình, là bệnh nhân L.T.S (60 tuổi, Nam Định, đã phát hiện sớm ung thư trực tràng nhờ đi khám sức khỏe định kỳ thường xuyên nên bệnh được kiểm soát đúng lúc. Tuy khối tổn thương có kích thước lớn 5cm, nhưng may mắn chưa xâm lấn, tổn thương đến lòng ống tiêu hóa. Do đó, ekip bác sĩ đã kịp thời can thiệp bóc tách, loại bỏ hoàn toàn khối u ngay trong nội soi tiêu hóa, bệnh nhân S không phải trải qua phẫu thuật phức tạp.

Chia sẻ về tình trạng bệnh của mình, cô S chia sẻ: "Đúng là quá may mắn, tôi quá may mắn khi gặp được các bác sĩ Hồng Ngọc. Vừa được phát hiện sớm, vừa được điều trị rất nhẹ nhàng, không phải đau đớn gì, giờ tôi và các con rất yên tâm. Tôi sẽ đi khám và nội soi định kỳ hằng năm đúng như bác sĩ hướng dẫn".

Bệnh nhân S hồi phục nhẹ nhàng sau can thiệp loại bỏ ung thư trực tràng giai đoạn sớm

Theo bác sĩ Thái, tại BVĐK Hồng Ngọc, hằng năm có hàng trăm bệnh nhân ung thư đã được phát hiện và điều trị hiệu quả nhờ việc tầm soát ung thư và khám sức khỏe định kỳ. "Với công nghệ hiện nay, ung thư đại trực tràng khi phát hiện ở giai đoạn sớm có thể được điều trị triệt căn ngay trong nội soi tiêu hóa mà không cần phẫu thuật. Ngoài ra, ung thư vú, ung thư tuyến giáp, ung thư cổ tử cung…nếu được phát hiện sớm thì tỷ lệ điều trị khỏi rất cao" - Bác sĩ Thái cho biết thêm.

Trung tâm Khám sức khỏe Định kỳ - Bệnh viện Đa khoa Hồng ngọc áp dụng mô hình chuyên môn cao trong sàng lọc, phát hiện ung thư giai đoạn sớm:

Đội ngũ bác sĩ hơn 20 năm kinh nghiệm từ viện K, Bạch Mai,... trực tiếp thăm khám chuyên sâu, tư vấn kỹ lưỡng



Ứng dụng công nghệ Mỹ tiên tiến: Máy MRI Signa Prime đầu tiên tại Việt Nam, máy chụp cắt lớp CT Revolution phát hiện tổn thương 0.28 mm, máy chụp Mammography Senographe Pristina, xét nghiệm số hóa GLP…

Quy trình khám 6 bước tinh gọn, khám và trả kết quả trong ngày, nhân viên y tế hỗ trợ 24/7.