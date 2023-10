Nhiều cổ phiếu lớn giảm sâu cùng ảnh hưởng tỷ giá, PYN Elite Fund có hiệu suất đầu tư thua VN-Index trong tháng 9

Pyn Elite Fund vừa công bố báo cáo hoạt động tháng 9/2023 với hiệu suất đầu tư âm 7,39%, ghi nhận tháng đầu tư "buồn" nhất kể từ tháng 2/2023. Tính chung 9 tháng đầu năm, hiệu suất của quỹ đầu tư đến từ Phần Lan chỉ còn dương 4,11%.

Trong tháng 9, VN-Index giảm 5,7% song hiệu suất Pyn Elite Fund âm tới 7,4%, một phần nguyên nhân bởi ảnh hưởng của tỷ giá. Thị trường phản ứng tích cực sau khi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam được nâng cấp và kỳ vọng hệ thống giao dịch (KRX) sắp ra mắt. Tuy nhiên, trạng thái này không kéo dài do VND liên tục mất giá so với USD, giảm tới 3,2% so với đầu năm.

Theo Pyn Elite Fund, Ngân hàng nhà nước ngay sau đó đã có động thái nhằm giảm bớt áp lực lên tỷ giá hối đoái và hấp thụ sự thừa vốn trong hệ thống ngân hàng. Đồng thời, lãi suất đã giảm về thời Covid-19, ở mức 5,5% đi kèm khối lượng giao dịch trung bình ngày trong tháng 9 duy trì mức 927 triệu USD. "Thanh khoản thị trường giảm mạnh về cuối tháng cho thấy nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn về diễn biến chứng khoán toàn cầu, về hành động của NHNN và có phần chờ đợi kết quả kinh doanh quý 3/2023", quỹ đến từ Phần Lan nhận định.

Tại thời điểm 29/9/2023, giá trị tài sản ròng/ccq của PYN Elite Fund đạt trên 411,5 Euro. Quy mô danh mục (AUM) đạt hơn 719 triệu Euro (~18.500 tỷ đồng). Top 10 khoản đầu tư lớn nhất danh mục chiếm hơn 85% danh mục của quỹ, không thay đổi so với cuối tháng 8 với 5 cổ phiếu ngân hàng (STB, CTG, TPB, MBB, HDB), chứng chỉ quỹ VNFinLead ETF mô phỏng nhóm tài chính - nơi 90% là cổ phiếu ngân hàng và một vài cái tên quen thuộc khác như ACV, VRE, VHM...

Hiện, STB đứng đầu danh mục của PYN Elite Fund với tỷ trọng 15,4%, VHM đứng vị trí thứ 2 trong danh mục (tỷ trọng 12%), VRE đứng thứ 3 với tỷ trọng 9,3% trong khi TPB đứng liền sau với tỷ trọng 8,6%.

Dù vậy, một số cổ phiếu có tỷ trọng lớn trong danh mục của quỹ có hiệu suất không mấy khả quan, VHM giảm mạnh 16,8%, VRE giảm 13,9% và TPB giảm 8,9%. Ngược lại, HDB diễn biến ấn tượng nhất với mức tăng 3% trong tháng 9.

Đánh giá riêng về ACV, Pyn Elite Fund cho biết ACV quản lý 9 sân bay quốc tế và 13 sân bay nội địa ở Việt Nam. Trong 8 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp ước tính lợi nhuận trước thuế 6.500 tỷ đồng, hoàn thành 77% kế hoạch cả năm. Lượng khách quốc tế tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 21 triệu lượt. Bên cạnh đó, ACV đang bước vào giai đoạn mở rộng với nhiều dự án nâng cấp và một sân bay quốc tế mới gần TP. HCM nhằm tối đa hóa hạ tầng của 2 sân bay lớn nhất cả nước do đã duy trì hoạt động vượt quá công suất thiết kế nhiều năm.

Về tình hình vĩ mô, GDP của Việt Nam đã phục hồi trong quý 3 với mức tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lĩnh vực dịch vụ vẫn là động lực mạnh nhất, tăng trưởng 6,2% cùng kỳ năm trước, ngành công nghiệp và xây dựng phục hồi ổn định với mức tăng 5,2% so với cùng kỳ 2022.

Đáng chú ý, FDI giải ngân 9 tháng đạt mức cao kỷ lục hơn 15,9 tỷ USD; Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc hiện là những quốc gia có nguồn vốn FDI lớn nhất.