Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Phe mua áp đảo, một mã bứt phá 75% sau khi báo lãi tăng gấp đôi trong quý 1

Sau tuần giảm sâu, VN-Index tiếp tục ghi nhận những diễn biến giằng co với những phiên tăng giảm đan xen. Tuy nhiên, lực cầu bất ngờ xuất hiện giúp VN-Index lấy lại mốc 1.200. Kết thúc tuần giao dịch, tổng cộng VN-Index tăng 2,95% lên mức 1.209,52 điểm. Dòng tiền thận trọng trước kỳ nghỉ lễ khi giá trị khớp lệnh trên HOSE chỉ duy trì quanh mức 14.000 tỷ đồng.

Dù phe mua áp đảo trong tuần này, song vẫn có sự phân hoá mạnh khi đà phục hồi hầu hết tập trung ở những cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 1 tích cực.

Trên HOSE, cổ phiếu tăng điểm áp đảo, cao nhất 32%.

HAS bất ngờ dẫn đầu danh sách cổ phiếu tăng mạnh nhất khi tăng giá cả tuần, trong đó có 3 phiên tăng kịch trần. Tuy nhiên, thanh khoản èo uột khi chỉ có vài nghìn đơn vị khớp lệnh trong phiên. Đà tăng của HAS diễn ra sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 1 không mấy khả quan. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 15,93 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 35,04% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại âm 2,52 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ lỗ 317 triệu đồng.

Đáng chú ý là MWG khi ghi nhận mức tăng 14% sau 5 phiên tăng giá liên tiếp. Giao dịch trên cổ phiếu đầu ngành bán lẻ cũng sôi động với thanh khoản khớp lệnh bình quân hơn 14,5 triệu cổ phiếu "sang tên" mỗi phiên. Tính riêng trong nửa năm qua, MWG đã bứt phá hơn 56% giá trị.

Ngược chiều, cổ phiếu QCG chịu áp lực chốt lời mạnh nhất sau chuỗi tăng kịch trần liên tiếp thời gian qua.

Trên HNX, cổ phiếu tăng điểm cũng chiếm sóng, tâm điểm là CAG khi bứt phá đến 56% với thanh khoản cải thiện gấp nhiều lần so với bình quân trước đó. Chỉ riêng trong tháng này, CAG đã bứt phá gần gấp đôi lên 13.400 đồng/cp, mức giá cao nhất của mã này trong 23 tháng qua.

Tuy nhiên, đà tăng của CAG không có thông tin hỗ trợ đặc biệt. Về kế hoạch năm 2024 mới công bố, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu đạt 65 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và 16% so với cùng kỳ.

Trên UPCOM, sau chuỗi ngày nằm im tại tham chiếu, cổ phiếu CMW của Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau bất ngờ nổi sóng với mức tăng mạnh 75% sau 4 phiên tăng kịch trần. Tuy vậy, thanh khoản của mã này chỉ vỏn vẹn vài trăm đơn vị. Đà tăng của cổ phiếu CMW xuất hiện sau thông tin kết quả kinh doanh quý 1 khả quan với lợi nhuận đạt 5,6 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ.

Ngược lại, trong tuần qua nhiều mã trên UPCOM cũng ghi nhận mức giảm từ 20% - 40%.