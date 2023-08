Nhiều công ty du lịch, khách sạn 'hồi sinh' nhờ lượng khách tăng trở lại

Báo cáo tài chính quý 2/2023 cho thấy, nhiều công ty dịch vụ du lịch, khách sạn "thoát lỗ", chủ yếu nhờ doanh thu thuần cung cấp dịch vụ và bán hàng. Lý giải cho điều này, các doanh nghiệp cho biết sự phục hồi của lượng khách du lịch tăng trở lại đã giúp doanh thu và lợi nhuận khởi sắc.

Công ty CP Khách sạn Sài Gòn (mã cổ phiếu: SGH, HNX) báo cáo doanh thu thuần từ việc cung cấp dịch vụ đạt 10,6 tỷ đồng, tăng gần 42% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế cũng từ đó tăng gấp 3,67 lần, đạt 4,39 tỷ đồng. Tổng kết nửa đầu năm 2023, lợi nhuận công ty đã tăng mạnh, hơn 76%.

Doanh thu công ty CP Khách sạn Sài Gòn (trích: BCTC quý 2/2023)

Đạt kết quả kinh doanh khả quan trong quý 2, công ty cho biết, do chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19, ngành du lịch chưa mở cửa rộng, lượng khách du lịch hạn chế dẫn đến doanh thu không cao trong năm ngoái. Nhưng tại quý 2/2023, du lịch được mở cửa cùng với các chương trình kích cầu du lịch, lượng khách quốc tế và nội địa đã tăng trở lại dẫn đến doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng nhiều so với cùng kỳ.



Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An (mã cổ phiếu: HOT, UPCOM) ghi nhận doanh thu tăng trưởng mạnh tới 64% so với quý 2/2022. Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng mạnh, lên mức 239 triệu đồng, tương đương tăng 93% so với cùng kỳ.

Nhờ vào cú "nhảy vọt" trong doanh thu, công ty đã "bù" cho số lỗ của quý 2/2022 ở mức âm 4 tỷ đồng, thu về lợi nhuận 614 triệu đồng trong quý 2 năm nay. Tổng kết nửa đầu năm, công ty lãi 724 triệu đồng.

Trước đó, do thua lỗ 3 năm liên tiếp, ngày 27/4, cổ phiếu HOT đã bị hủy niêm yết bắt buộc, hiện tại cổ phiếu đang được giao dịch trên UPCOM.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh tại công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã cổ phiếu: NVT, HOSE) cũng cho thấy "thoát lỗ" với khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu Việt Nam - Six Senses Ninh Van Bay. Sau nửa năm, công ty đã thu về lợi nhuận đạt 22 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận từ công ty mẹ đạt 7,26 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Van Bay (trích: BCTC quý 2/2023)

Với kết quả tích cực này, phần lớn đến từ doanh thu thuần và doanh thu hoạt động tài chính có sự tăng trưởng đáng kể. Cụ thể, nửa đầu năm, doanh thu thuần đạt 184,7 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với nửa đầu năm trước. Cũng ở 6 tháng đầu năm, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 30,5% so với cùng kỳ.

Công ty đánh giá, năm 2023, du lịch trong nước đã có nhiều tín hiệu phục hồi và khởi sắc. Hoạt động kinh doanh 6 tháng từ đó cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.



Ngoài ra, Công ty CP dịch vụ Du lịch Bến Thành (mã cổ phiếu: BTV, UPCOM) ghi nhận tăng trưởng 23,2% trong quý 2/2023 so với cùng kỳ, lũy kế 6 tháng tăng 37,6%.

Giải trình cho sự biến động lợi nhuận, công ty cho biết, chủ yếu từ việc doanh thu thuần tăng 23% so với 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng có dấu hiệu tăng khi đạt 2,9 tỷ đồng, nhảy vọt so với năm ngoái ở mức 383 triệu đồng ở nửa đầu năm ngoái.