Nhiều công ty Hàn Quốc siết chặt AI

Trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới vội vàng thiết lập quy định đảm bảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách an toàn song song với giảm thiểu những rủi ro mà mô hình công nghệ đang phát triển nhanh chóng này có thể gây ra, nhiều công ty Hàn Quốc thiết lập biện pháp đáp ứng những nỗ lực toàn cầu nói trên, đồng thời thúc đẩy tính cạnh tranh và sáng tạo.

Trước hết phải kể đến nỗ lực mới nhất của Naver - tập đoàn Internet lớn nhất của Hàn Quốc có trụ sở ở Seongnam - khi ngày 17/6 công bố Khuôn khổ An toàn AI (ASF) nhằm đánh giá và quản lý rủi ro mà AI có thể gây ra. Khuôn khổ này coi những rủi ro liên quan đến AI là việc con người mất quyền kiểm soát đối với công nghệ này ở mức độ nghiêm trọng và việc sử dụng AI sai mục đích.

Theo hãng tin Yonhap, Naver sẽ thường xuyên đánh giá mối đe dọa mà các hệ thống AI của tập đoàn có thể gây ra. Đối với công nghệ AI mới nhất và mạnh mẽ nhất, mang tính tiên phong mà con người có thể còn chưa khám phá hết (frontier AI), công việc đánh giá sẽ được tiến hành định kỳ 3 tháng/lần. Trong trường hợp năng lực của hệ thống AI tăng trưởng gấp hơn 6 lần trong một thời gian ngắn, tập đoàn sẽ tiến hành đánh giá bổ sung.

Ngoài ra, Naver cũng sẽ áp dụng mô hình ma trận đánh giá rủi ro để kiểm tra xác suất và nguy cơ xảy ra rủi ro cũng như sử dụng sai mục đích trước khi phân phối mô hình ra thị trường.

Giám đốc điều hành Naver, bà Choi Soo-yeon khẳng định khuôn khổ nói trên của tập đoàn sẽ góp phần thiết lập hệ sinh thái AI bền vững, cho phép sử dụng hài hòa các mô hình AI phản ánh văn hóa và giá trị vùng miền khác nhau, mà không gây ra rủi ro cho người sử dụng. Naver cho biết sẽ tiếp tục cải thiện khuôn khổ này để phản ánh sự đa dạng văn hóa, giúp chính phủ và công ty trong và ngoài nước phát triển "AI có chủ quyền" (sovereign AI) - đề cập đến khả năng của một quốc gia trong việc sản xuất mô hình AI thông qua sử dụng cơ sở hạ tầng, dữ liệu, nguồn nhân lực và mạng lưới kinh doanh của chính quốc gia đó.

Cùng ngày, tập đoàn điện tử Samsung Electronics của Hàn Quốc đã hợp tác với Đại học Quốc gia Seoul để thiết lập một trung tâm nghiên cứu chung về phát triển AI, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Samsung so với các tập đoàn khác cùng lĩnh vực.

Theo đó, bộ phận chịu trách nhiệm sản xuất TV, điện thoại và đồ gia dụng của Samsung Electronics sẽ hợp tác với chương trình AI liên ngành của đại học trên, triển khai dự án về công nghệ AI tiên tiến trong 3 năm tới.

Là một trong những nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, Samsung đang tăng cường tích hợp công nghệ AI vào sản phẩm mới nhất của mình, bao gồm điện thoại thông minh Galaxy S24.

Chủ tịch Samsung Electronics Jeon Kyung-hoon cho biết, mô hình hợp tác giữa lĩnh vực công nghiệp và học thuật như này sẽ giúp tăng cường năng lực công nghệ và khả năng cạnh tranh của hãng trong việc chế tạo sản phẩm tích hợp AI, đồng thời thu hút được nhân tài tham gia các dự án nghiên cứu AI trong tương lai. Tại Hội nghị thượng đỉnh AI lần thứ hai do Hàn Quốc và Anh đồng tổ chức tại Seoul trung tuần tháng 5 vừa qua, tập đoàn Naver và Samsung Electronics là hai trong số các công ty công nghệ lớn toàn cầu đã cam kết phát triển và sử dụng AI một cách an toàn và có trách nhiệm. Hội nghị cũng đã thông qua "Tuyên bố Seoul" về việc thúc đẩy AI an toàn, đổi mới và toàn diện nhằm giải quyết các thách thức và cơ hội liên quan đến công nghệ đang phát triển nhanh chóng này.