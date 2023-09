Nhiều dịch bệnh truyền nhiễm không còn xảy ra theo mùa: Chuyên gia lý giải nguyên nhân

Nhiều dịch bệnh xuất hiện cùng một lúc

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong những tuần gần đây, trên địa bàn ghi nhận trung bình từ 40-50 ca mắc tay chân miệng/tuần. Các chuyên gia khuyến cáo vào tháng 9, 10, số ca mắc tay chân miệng có thể tiếp tục gia tăng do đây là thời điểm trẻ nhập trường.

Bên cạnh dịch tay chân miệng, Hà Nội cũng đã ghi nhận gần 2.000 ca thủy đậu, tăng gần 10 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Một tháng nay, Bệnh viện Nhi trung ương (Hà Nội) tiếp nhận khoảng 100 trẻ nhập viện do sốt xuất huyết, tăng 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có nhiều trường hợp tái mắc bệnh.

Tương tự, tại khoa Mắt của bệnh viện cũng đã tiếp nhận gần 50 trẻ bị viêm kết mạc cấp trong một tháng qua. Trong đó, 10 - 20% trẻ gặp biến chứng nặng như có giả mạc cần bóc, bị trợt giác mạc (trầy xước giác mạc).

PGS.TS Nguyễn Thị Diệu Thúy, Trưởng bộ môn Nhi, Trưởng khoa Nhi, Đại học Y Hà Nội, cho biết, sau 2 năm đại dịch Covid-19, mô hình bệnh tật thay đổi nhiều, liên tục có các dịch về hô hấp, tiêu hóa, sốt xuất huyết, tiêu chảy…

Dịch bệnh xuất hiện nhiều và có thể xuất hiện vào bất cứ thời gian nào trong năm. Cụ thể, tháng 5/2022, dịch tiêu chảy bất thường xảy ra vào giữa mùa hè. Thông thường dịch tiêu chảy là do rotavirus nhưng đợt dịch này lại do norovirus (chủng khác) gây ra, sau đó là các dịch bệnh như viêm phổi, tay chân miệng, sốt xuất huyết.

Theo PGS Thuý, hiện tại Hà Nội vẫn đang tồn tại dịch viêm phổi do Mycoplasma. Thông thường, bệnh hô hấp thường xảy ra khi thay đổi thời tiết thì nay vào giữa mùa hè nắng nhưng nhiều trẻ vẫn mắc bệnh.

PGS Thuý cho biết nguyên nhân của dịch bệnh diễn ra không tuân theo quy luật là do hậu quả của tình trạng nợ miễn dịch. Trước đây, trẻ sinh hoạt bình thường, hàng ngày tiếp xúc với nhiều virus, vi khuẩn, khi tương tác với nó sẽ sinh ra kháng thể. Tuy nhiên, do cách ly xã hội, trẻ không tiếp xúc với nhau, hạn chế về môi trường, không được tiếp xúc với các loại virus, vi khuẩn nên trẻ không có miễn dịch phù hợp. Vì thế, sau dịch, khi trẻ quay lại với môi trường, do thiếu hụt miễn dịch nên trẻ dễ mắc bệnh. Khi mắc bệnh, trẻ có biểu hiện nặng hơn.

Bên cạnh đó, theo PGS Thúy, dù mắc Covid-19 có triệu chứng hay không có triệu chứng thì đáp ứng miễn dịch của trẻ cũng bị ảnh hưởng.

Mắc Covid-19 còn gây giảm số lượng hoặc chức năng tế bào trình diện kháng nguyên. Thậm chí còn gây tăng các cytokine kháng viêm (như IL-10 và TGF-β), làm tăng các phản ứng viêm quá mức, đặc biệt tại đường hô hấp, cản trở hấp thụ oxy khiến oxy trong máu giảm thấp.

Theo PGS Thuý, suy giảm miễn dịch do Covid-19 còn gây khó khăn trong đào thải virus và chống nhiễm trùng thứ phát. Khi xảy ra nhiễm trùng thứ phát sau mắc Covid-19, trẻ còn có nguy cơ bị nặng hơn khoảng 5-15%.

Để trẻ ít ốm chuyên gia nhi khoa tư vấn trẻ cần được hoạt động trong môi trường không quá chật trội, không có thuốc lá…. Cần phải tập cho trẻ thói quen vệ sinh tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, cho trẻ ngủ đúng giờ, cho trẻ đi tiêm chủng bù lại những mũi còn thiếu…

"Điều quan trọng nhất là trẻ cần được phát triển bền vững thông qua dinh dưỡng, tăng cường đề kháng qua đường ăn uống. Cụ thể, trẻ dưới 6 tháng tuổi cần được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ, khi lớn hơn thì cần ăn uống đa dạng, hợp lý, cân bằng 4 nhóm thực phẩm, bổ sung vi chất quan trọng mà cơ thể hay thiếu như sắt, kẽm…. để nâng cao miễn dịch. Trong đó, kẽm vừa là thành phần, vừa là xúc tác tăng cường sản xuất ra các yếu tố miễn dịch, từ đó tạo một hệ thống phòng thủ giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh", PGS Thúy tư vấn.