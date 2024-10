Nhiều doanh nghiệp đề xuất xây "chung cư để nuôi heo"

Chia sẻ riêng với phóng viên Báo Người Lao Động, TS Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cho biết cách đây hơn 10 năm, tại huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã có một HTX xây nhà 3-4 tầng để nuôi heo và thành công với quy mô đàn lên đến 5.000 con.

Chỉ có điều, mô hình xây nhà cao tầng nuôi heo của Việt Nam còn mang tính chất thủ công, chưa hiện đại nhưng hiệu quả chăn nuôi là rất tốt.

Vì vậy, với dân trong ngành, công nghệ này không phải mới. Với vật nuôi là gà, vịt từ lâu đã nuôi các chuồng lồng chồng lên nhau tạo nên các tầng, giúp gia tăng hiệu suất sử dụng đất.

Theo ông Dương, thời gian gần đây, Trung Quốc phát triển rất mạnh mô hình "xây nhà cao tầng nuôi heo" với quy mô tập trung cao hơn, công nghệ hiện đại và rất thành công khi giải quyết được các vấn đề xử lý môi trường, kiểm soát dịch bệnh.

TS Nguyễn Xuân Dương

Theo TS Dương, trong chăn nuôi nói chung và nuôi heo nói riêng, quan trọng nhất là an toàn sinh học. Do đó, yêu cầu quan trọng của chuồng trại là biệt lập, ngăn ngừa các yếu tố sinh học ngoại lai, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Do đó, công nghệ nào có thể giải quyết các vấn đề trên đều cần thiết cho ngành chăn nuôi Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, giữa bối cảnh Việt Nam đất chật người đông, thiếu đất dành cho chăn nuôi thì đây có thể xem là giải pháp tốt.

Dù vậy, nguyên Cục trưởng Cục Chăn nuôi cũng nói rằng cần xem xét thấu đáo vấn đề vì giải pháp này cũng có thể là con dao 2 lưỡi bởi khi nâng quy mô chăn nuôi lên quá lớn sẽ gây áp lực về môi trường, dịch bệnh, nếu xảy ra sự cố thì nguy cơ rất lớn.

Trên thế giới, có những khu liên hiệp nuôi heo nhà cao tầng với tổng đàn lên đến 250.000 con, TS Dương cho rằng như vậy là quá cao. Do đó, các nhà đầu tư Việt Nam cần xem xét quy mô đàn hợp lý để phòng ngừa rủi ro.

"Chăn nuôi heo trên nhà tầng có thể là xu thế chăn nuôi công nghệ cao trong thời gian tới. Dù vậy, đây là mô hình dành cho các hộ gia đình hoặc doanh nghiệp có tiềm lực về kinh tế và khả năng quản trị tốt bởi suất đầu tư rất lớn" – TS Dương nêu quan điểm.

Nhiều doanh nghiệp muốn áp dụng Thời gian qua, giá heo tăng cao, hiện tại đang ở mức 65.000 – 68.000 đồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao nên đã có doanh nghiệp đề xuất xây nhà cao tầng để nuôi heo như Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa (Thanh Hóa). Trước đề nghị này, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị bộ có văn bản hướng dẫn tạm thời về các quy chuẩn, tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng đối với phương án chăn nuôi heo công nghệ cao trong nhà cao tầng, làm cơ sở để UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, giải quyết đề nghị của công ty trên. Đồng thời, cũng như để các địa phương khác căn cứ thực hiện đối với những trường hợp tương tự. Mới đây, Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam đã ký kết hợp tác chiến lược với một công ty Trung Quốc đang sở hữu "toà nhà nuôi heo 6 tầng" hiện đại nhất thế giới, trong đó có điều khoản quan trọng về chuyển giao thiết bị công nghệ chăn nuôi thông minh.