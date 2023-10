Nhiều doanh nghiệp khoáng sản vào 'tầm ngắm' nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa có công văn gửi đến Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan chức năng địa phương về việc đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép kinh doanh của nhiều doanh nghiệp do chây ì trong việc hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Cục Thuế Nghệ An có công văn đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH Khoáng sản Tín Hoằng vì nợ thuế và chây ì nộp thuế.

Cụ thể, Cục Thuế Nghệ An đã có công văn số 6151 gửi Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ TNMT) đề nghị thực hiện biện pháp thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản số 205 ngày 20/02/2009 của Công ty TNHH Khoáng sản Tín Hoằng (địa chỉ số 38, đường Nguyễn Năng Tĩnh, TP. Vinh, Nghệ An).

Nguyên nhân do Công ty Tín Hoằng nợ tiền thuế và các khoản thu khác, chây ì trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Mặc dù, cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật nhưng vẫn không thu đủ tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước. Được biết, số tiền Công ty Tín Hoằng đang nợ thuế lên đến hơn 11 tỷ đồng.

Trong công văn, Cục Thuế Nghệ An đề nghị trong thời hạn 10 ngày, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản theo trình tự, thủ tục quy định hoặc thông báo cho Cục Thuế tỉnh Nghệ An về lý do không thu hồi.

Ngoài Công ty Tín Hoằng, nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn Nghệ An cũng đã bị Cục Thuế tỉnh này gửi các văn bản đến Sở Kế hoạch Đầu tư đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký doanh nghiệp do chây ì trong việc đóng thuế.

Có 4 công ty bị đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh gồm: Công ty CP Thương mại xuất nhập khẩu Anh Hoàng (địa chỉ tại số 9, ngõ 5, đường Nguyễn Vĩnh Lộc, phường Bến Thuỷ, TP Vinh); Công ty CP Thương mại và Đầu tư Minh Hồng (có địa chỉ tại số 2, đường Tạ Quang Bửu, khối 8, phường Bến Thủy, TP. Vinh); Công ty CP Đầu tư TCC (địa chỉ khu liền kề 1, khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu); Công ty TNHH THCĐ (có địa chỉ tại số 41, đường Nguyễn Trung Ngạn, phường Trường Thi, TP. Vinh).

Ông Đăng Đình Lợi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Vĩnh Lộc bị tạm hoãn xuất cảnh.

Các công ty bị đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do chây ì trong việc đóng thuế gồm: Công ty CP Đầu tư Vinland (số 4 Hồ Tùng Mậu, TP. Vinh, Nghệ An); Công ty CP Năng lượng xanh Nghệ An (có địa chỉ tại số 20, đường Tô Ngọc Vân, phường Hà Huy Tập, TP Vinh); Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Trương Đức Law (xóm Quang Minh, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An); Công ty CP thạch cao Việt Lào (số 4, Trần Quang Diệu, TP. Vinh, Nghệ An).

Ngoài ra, Cục Thuế khu vực Tây Nghệ II cũng ra thông báo số 2313 gửi Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đ.Đ.L. (SN 1984, trú thôn 4, xã Phúc Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) - là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Vĩnh Lộc. Lý do doanh nghiệp của ông L. đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.