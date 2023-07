Nhiều doanh nghiệp ngành than lãi tăng bằng lần trong nửa đầu năm 2023

Bối cảnh thị trường 6 tháng đầu năm 2023 vẫn đang "ủng hộ" các doanh nghiệp ngành than. Sau khi đồng loạt báo lãi cao trong quý 1, diễn biến tích cực này vẫn tiếp tục được phản ánh trong KQKD quý 2/2023.

Mặc dù doanh thu có dấu hiệu sụt giảm nhưng nhờ tiết giảm giá vốn nên nhiều doanh nghiệp than vẫn có lãi cao trong quý 2, trong đó ấn tượng nhất là Than Đèo Nai (TDN), doanh nghiệp này báo lãi 15,6 tỷ đồng cao gấp nhiều lần con số hơn 400 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái.

Than Hà Tu (THT), Núi Béo (NBC), Than Hà Lầm (HLC) và Than Mông Dương (MDC) cũng đồng loạt công bố mức lãi tăng trưởng bằng lần trong quý 2/2023.

Cá biệt có trường hợp thua lỗ của Than Cao Sơn (CST), nguyên nhân là do công ty đã khai thác hết trữ lượng than còn lại theo giấy phép khai khác số 2805/GPKT-BTNMT, trong khi đó công ty chưa được cấp giấy phép khai thác mới nên sản lượng than sản xuất giảm, dẫn đến doanh thu giảm. Doanh thu không đủ để bù đắp các khoản chi phí biến đổi, chi phí cố định nên dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ.

Trong kỳ còn chứng kiến kết quả kinh doanh sụt giảm của CLM khi doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2023 lần lượt giảm 38% và 79% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện CLM chưa có văn bản giải trình về tình hình kinh doanh sụt giảm này.

Bức tranh nửa đầu năm 2023 của các doanh nghiệp ngành than tương đối khởi sắc khi đa phần đều có doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Dẫn đầu về tăng trưởng doanh thu là XNK Than - Vinacomin (CLM) đạt mức tăng trưởng 32%, tuy nhiên CLM cũng là doanh nghiệp có mức lợi nhuận nửa đầu năm 2023 sụt giảm mạnh nhất.

Than Đèo Nai (TDN) có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất với 314%, tăng từ 6,4 tỷ đồng lên 26,5 tỷ đồng, tiếp đó là Than Hà Tu (208%), Than Mông Dương (148%), Than Búi Béo (123%), Than Vàng Danh (115%)...

Với kết quả kinh doanh khả quan sau nửa đầu năm, nhóm doanh nghiệp ngành than về cơ bản đều đã hoàn thành được một nửa kế hoạch kinh doanh cả năm 2023.

Cá biệt có trường hợp của CLM, mặc dù KQKD sụt giảm so với cùng kỳ nhưng với các chỉ tiêu kinh doanh thận trọng nên đã hoàn thành được 80% mục tiêu về doanh thu và vượt 97% kế hoạch lợi nhuận. Trong khi đó khoản lãi mỏng trong nửa đầu năm mới chỉ giúp Than Cọc 6 (TC6) hoàn thành được vỏn vẹn 5% kế hoạch lãi cả năm 2023.