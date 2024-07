Nhiều dự án bất động sản rao bán 'mập mờ'

Chủ đầu tư “trở mặt”

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Ngọc Danh, Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Quyền và ông Ngô Văn Xuân, đại diện của công ty, để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với hành vi bán căn hộ xây lụi cho khách hàng.

Trước đó, cuối năm 2023 Công an quận Bình Tân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại chung cư Nguyễn Quyền và chuyển hồ sơ cho Công an TPHCM tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền. Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Tân cũng có quyết định chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC03) thụ lý điều tra theo thẩm quyền, vì số tiền bị chiếm đoạt lớn.

Chung cư Nguyễn Quyền nơi nhiều khách hàng bị lừa mua những căn hộ "xây lụi" có nguy cơ mất nhà.



Chung cư Nguyễn Quyền có diện tích khu đất 628m2, quy mô 156 căn hộ, bắt đầu xây dựng năm 2009 và đưa vào sử dụng năm 2013 khi chưa được nghiệm thu phòng cháy. Nhiều khách hàng tỏ ra bức xúc khi biết các căn hộ họ mua là xây "lụi”. Theo nhiều khách hàng, họ tin tưởng vì thấy dự án xây dựng trong thời gian dài, hoàn thiện và hợp đồng mua bán được ký bằng “giấy trắng mực đen” nhưng nay có nguy cơ mất nhà.

Mới đây, hàng trăm khách hàng đã chi hàng trăm tỷ đồng để mua căn hộ tại dự án Cocobay Đà Nẵng từ 8 năm trước, nhưng cuối cùng lại rơi vào tình trạng "bị đuổi". Dự án Cocobay Đà Nẵng do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Đô (Công ty Thành Đô) làm chủ đầu tư.

Theo bà Trương Thị Bích Phượng, đại diện nhóm khách hàng, ngày 12-3, ông Hoàng Đức Hạnh, Tổng giám đốc Công ty Thành Đô, gửi thông báo đến các khách hàng với nội dung: "Công ty đang trong quá trình tái cơ cấu và chuẩn bị các nguồn lực để khởi động dự án vào quý II. Trong trường hợp khách hàng có mong muốn nhận bàn giao nhà, Công ty Thành Đô sẽ bàn giao cho khách hàng căn hộ tại tòa thương mại và căn hộ chung cư cao cấp Cổ Cò 4 thuộc dự án khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire đã được phê duyệt, dự kiến bàn giao vào quý II-2025".

Cũng theo Công ty Thành Đô, số tiền khách hàng đã nộp sẽ được chuyển sang thanh toán cho căn hộ mới, giá trị chênh lệch sẽ được hai bên thỏa thuận sau khi thống nhất phương án giải quyết. Trường hợp khách hàng không chấp thuận nhận hoặc không có ý kiến phản hồi, Công ty Thành Đô đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán kể từ ngày phát hành thông báo. Số tiền khách hàng đã nộp mua chỉ được hoàn trả sau khi chủ đầu tư thu xếp được tài chính. Trước đó, nhiều khách hàng còn phản ánh, mặc dù chủ đầu tư đã ký hợp đồng chia lợi nhuận từ việc thuê lại căn hộ Condotel, nhưng chỉ được một thời gian thì công ty gửi thông báo ngưng chi trả do gặp khó khăn về tài chính dù hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

Cẩn trọng trước những lời quảng cáo có cánh

Trong thời gian qua, hàng loạt vụ việc xảy ra tranh chấp giữa khách hàng và chủ đầu tư trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng tại các dự án nhà ở. Nguyên nhân chủ yếu tập trung vào tính pháp lý, tiến độ thanh toán, các tiện ích giữa quảng cáo và thực tế không giống nhau, không bàn giao sổ hồng đúng thời gian như cam kết… Những vụ việc nói trên chưa bao giờ cũ giúp cho khách hàng “tỉnh táo” hơn khi quyết định đầu tư, mua nhà trong tương lai.

Đầu tháng 7 vừa qua, chúng tôi tìm đến khu nhà ở Sen Vàng Town (đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A, quận Bình Chánh). Đây là một trong những dự án có nhiều thông tin “lùm xùm” tại thời điểm đưa ra thị trường vào năm 2021, như một số vấn đề liên quan đến pháp lý dự án chưa đảm bảo, xây dựng một số hạng mục như cổng chào vào dự án chưa đúng quy định.

Hiện tại, toàn bộ khu đất đã được xây dựng 2 dãy nhà bề thế. Một nhân viên kinh doanh cho biết, toàn bộ khu đất có 37 căn nhà phố tổng diện tích sàn xây dựng từ 250m2/căn, diện tích đất quy cách 5-17m2 trở lên tùy căn; giá bán từ 6-18 tỷ đồng(giao thô)/căn. Nhân viên kinh doanh cho biết đến nay đã có hơn 20 căn được khách hàng mua.

Theo quan sát của chúng tôi, đã có một vài khách hàng hoàn thiện nội thất xong và dọn về ở và kinh doanh. Nhân viên kinh doanh giới thiệu, đây là dự án nhà phố thương mại ấn tượng, hiện đại cùng chuỗi giá trị tiện ích vô cùng đẳng cấp, gần trường cấp 1, 2, 3; đường Quách Điêu dự phóng lên đến 40m. “Công ty đang có chương trình khuyến mãi như tặng ngày 3 chỉ vàng, tặng voucher nội thất từ 100-300 triệu cho 3 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng đặt cọc đầu tiên của 13 căn còn lại. Hỗ trợ khách hàng kết nối với khách thuê với giá hơn 20 triệu đồng/căn/tháng”, nhân viên giới thiệu.

Ngoài ra, nhân viên kinh doanh cũng cho biết thêm, toàn bộ 37 căn nhà phố nơi đây đã được cấp “sổ hồng” và sẵn sàng đi công chứng sang tên sau khi thanh toán 98%. Tuy nhiên, khi chúng tôi yêu cầu cho xem “sổ hồng” thì nhân viên lại bôi xóa phần nội dung người đứng tên chủ sở hữu trên “sổ hồng” được giới thiệu là của 1 trong số những căn nhà phố đang bán.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại thời điểm triển khai dự án (năm 2021) vị trí được giới thiệu dự án Sen Vàng Town là khu đất thửa số 682, tờ bản đồ 20, xã Vĩnh Lộc A được Sở TNMT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đ.Đ.D, diện tích 4.584m2. Trong đó diện tích ở tại nông thôn 4.425,9m2. Riêng phần đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 69,1m2 và đất trồng lúa nước 89m2 thuộc lộ giới mở rộng đường Quách Điêu theo quy hoạch được duyệt.

Thực tế cho thấy, hàng loạt vụ việc mặc dù giữa chủ đầu tư và khách hàng đã ký hợp đồng mua bán hay cam kết chia sẻ lợi nhuận bằng những hợp đồng được pháp luật công nhận. Tuy nhiên, khi kinh doanh không thuận lợi họ sẵn sàng “bẻ kèo” như vụ khách hàng kiện chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng hoặc lập lờ trong quá trình giới thiệu, không nói rõ tình trạng pháp lý để cuối cùng người nhận trái đắng là khách hàng như dự án chung cư Nguyễn Quyền.



Do đó câu chuyện “lùa gà” trong kinh doanh bất động sản chưa bao giờ cũ mặc dù những quy định mới sẽ “siết chặt” hơn từ ngày 1-8 tới. Vì vậy khách hàng phải hết sức thận trọng trước khi "chọn mặt mua nhà".

