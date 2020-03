Nhiều hành khách bay cùng chuyến với nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Hà Nội, đã đi đến miền Trung

Liên quan đến số lượng các hành khách trên chuyến bay từ London về Nội Bài lúc 4h30 sáng ngày 2/3, đi cùng bệnh nhân Nguyễn Hồng N (người thứ 17 nhiễm Covid 19 tại Việt Nam), hiện nhiều tỉnh, thành miền Trung như: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đang khẩn trương rà soát, kiểm tra để thực hiện các biện pháp y tế cần viết với số hành khách trên chuyến bay này.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định 12 vị khách đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân số 17.

"Những người này đang lưu trú tại 4 khách sạn khác nhau. Chúng tôi hiện đang theo dõi, thực hiện cách ly tại chỗ với họ.

Các nhân viên y tế sẽ kiểm tra sức khỏe ngày 2/lần. Tỉnh Thừa Thiên Huế đến thời điểm này chưa có người nhiễm Covid 19", ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhấn mạnh.

Tại Đà Nẵng, 4 hành khách trên cùng chyến bay với bệnh nhân số 17 đã được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC) đưa đến cách ly tại bệnh viện 199 Bộ Công an (quận Sơn Trà). Những người này di chuyển từ Hà Nội đến TP HCM bằng đoàn tàu SE3.

TP Đà Nẵng khi nhận được thông báo thì CDC đã chuẩn bị sẵn để tiến hành cách ly ngay khi tàu vừa về ga. Toa tàu nơi những người này ở đã được cắt khỏi đoàn tàu để tiêu độc khử trùng.

"Những người này là khách du lịch đến từ Na Uy và Phần Lan. Ngoài 4 người này thì 2 tiếp viên trên chuyến bay có bệnh nhân số 17 cũng được cách ly tại bệnh viện 199", bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng nói.

Tỉnh Quảng Nam đang tổ chức cuộc họp kín tại UBND TP Hội An với sự tham gia của nhiều ban ngành như Y tế, Công an, Ngoại vụ... Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, thông tin đã xác định có 36 du khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17 đang ở Hội An.

Trong đó đó, UBND TP Hội An đã liên lạc và cách ly tại chỗ 33 du khách. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 3 khách chưa liên lạc được.