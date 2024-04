Nhiều khoản thu đạt khá, đã hoàn thuế gần 32.000 tỷ đồng

Hỗ trợ trực tuyến là một trong số các hình thức hỗ trợ người nộp thuế được cơ quan thuế thực hiện hiệu quả thời gian qua. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

Trong đó, nguồn thu nội địa ước đạt 474.460 tỷ đồng, bằng 116,4% so với dự toán quý I, bằng 32,9% dự toán năm 2024, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái; có 10/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so dự toán (trên 30%), còn 10/20 khoản thu đạt dưới 30% dự toán; có 14/20 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so cùng kỳ năm ngoái, còn 6/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết: 35/63 Cục Thuế có tiến độ thu thuế đạt trên 30% dự toán; 10/63 Cục Thuế đạt từ 26 - 30%; còn lại 18/63 Cục Thuế đạt thấp (dưới 26% dự toán); có 39/63 Cục Thuế địa phương đạt và vượt dự toán thu quý I của Tổng cục giao; có 24/63 Cục Thuế địa phương không hoàn thành dự toán thu quý I.

Trong quý I/2024, cơ quan Thuế đã ban hành 4.472 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số tiền thuế hoàn là 31.892 tỷ đồng, bằng 18,7% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau gần 5 tháng triển khai, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc đồng hành của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, sự chủ động, quyết tâm của các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đến nay cơ bản các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc đã phát hành hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng.

Tính đến hết ngày 31/3, toàn quốc đã có 15.931 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng, đạt 99,97% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Đối với kết quả vận hành Cổng thanh toán điện tử (TTĐT) dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN), đã có 85 NCCNN đăng ký và được cấp mã số thuế qua Cổng TTĐT. Tổng số thuế trong quý I/2024 các NCCNN đã nộp trực tiếp qua cổng TTĐT là 2.037 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, từ đầu năm đến nay, ngành Thuế đã thực hiện tốt quản lý thuế và các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, tạo đà cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước (NSNN).

Trong quý 2/2024, Tổng cục Thuế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích tình hình thu tại từng địa bàn, từng khu vực thu, khoản thu, sắc thuế để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý thu hiệu quả. “Cơ quan thuế các cấp tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả quản lý thuế, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, tạo đà khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN”, đại diện Tổng cục Thuế cho biết.

Bên cạnh đó, phân loại các khoản nợ thuế chính xác để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp, đúng quy định; tăng cường, thực hiện nghiêm, đẩy đủ các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế, công khai thông tin theo đúng quy định, đẩy mạnh áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các Bộ ngành liên quan trong việc thu hồi nợ đọng thuế.