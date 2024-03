Nhiều khu vực bất động sản tại Long An “nóng”, “lạnh” bất thường khi loạt ông lớn Vinhomes, Ecopark…liên tục đổ bộ đầu tư dự án "khủng”

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn tháng 2/2024, nhà đất Long An tiếp tục rơi vào trạng thái "ngủ đông" chung với toàn thị trường do đây là tháng có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Ở loại hình bất động sản bán, cả lượng tin rao và nhu cầu tìm mua nhà đất Long An giảm sâu với hầu hết mọi phân khúc. Tuy nhiên nếu so sánh với tháng 1, đà giảm của bất động sản Long An đã chậm lại khá nhiều.

Xét về nguồn cung, lượng tin đăng bán nhà đất Long An giảm hơn 26% so với tháng trước đó. Trong đó, lượng tin đăng bán đất nền Long An giảm 28%, đất nền dự án giảm 23%, bán nhà riêng Long An giảm 31%; biệt thự liền kề giảm 27% và tin rao bán kho xưởng giảm mạnh nhất, vào khoảng 38%.

Về lực cầu, trong tháng 2, hầu hết các loại hình nhà đất Long An rao bán đều có sức cầu giảm. Mức giảm chung của toàn thị trường từ 13% trong tháng 1 đã tăng bật lên đến 26% trong tháng 2 vừa qua. Trong đó phân khúc ghi nhận nhu cầu mua giảm mạnh nhất tháng qua rơi vào loại hình biệt thự liền kề. Theo đó, nếu tháng 1, lượt tìm mua biệt thự Long An chỉ giảm 2-3% thì tháng rồi, phân khúc này ghi nhận mức giảm lên đến 38%.

Xếp thứ 2 trong các phân khúc trầm lắng tại Long An là đất nền và đất nền dự án, nhu cầu mua sản phẩm này giảm lần lượt là 28% và 23%. Căn hộ Long An cũng có sức mua giảm thêm 11% và nhà riêng lẻ là sản phẩm ít chịu ảnh hưởng nhất với nhu cầu mua chỉ giảm 4%.

Xét theo khu vực, huyện Thủ Thừa và Đức Hòa là hai địa phương có nguồn cung rao bán giảm mạnh nhất thị trường nhà đất Long An. Mức giảm tại Thủ Thừa ghi nhận 41%, còn Đức Hòa là 30%. Các địa phương còn lại như Bến Lức giảm 28%, Châu Thành, Tân Trụ đều giảm 27%, Cần Giuộc, Tân An có nhu cầu tìm mua giảm 17-19%.

Trong tháng 2 vừa qua, huyện Mộc Hóa và Tân Hưng nổi lên với nhu cầu tìm mua nhà đất tăng đột biến. Theo đó nhu cầu tìm kiếm nhà đất tại Mộc Hóa tăng 16% còn nhà đất Tân Hương tăng 65% so với tháng trước. Xu hướng tăng này đến từ hàng loạt thông tin mới về việc sắp có dự án triển khai và sự biến động hạ tầng giao thông, quy hoạch phát triển tương lai tại khu vực này.

Long An là một trong các thị trường bất động sản phía Nam luôn có sự nhộn nhịp ở phân khúc căn hộ, biệt thự và đất nền. Bên cạnh đó, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người mua, những năm qua Long An đã đa dạng nhiều loại hình, không chỉ có dự án đất nền lẻ, thị trường này đã phát triển thêm phân khúc căn hộ và biệt thự hạng sang. Đây cũng là thị trường duy nhất lân cận TP.HCM còn căn hộ mức giá từ 1 tỷ đồng/căn. Đất nền Long An có ưu thế giá “mềm” hơn so với các thị trường quanh TP.HCM, phù hợp mua để ở và đầu tư cho thuê do nơi đây đang có rất nhiều KCN lớn triển khai.

Trong tháng vừa qua, giá bán bất động sản Long An vẫn duy trì ổn định, đà giảm sâu đã chững lại nhưng chưa có dấu hiệu phục hồi. Theo đó, giá căn hộ Long An vẫn dao động từ 20-24 triệu đồng/m2, biệt thự có giá trung bình từ 8-12 tỷ đồng/căn, biệt thự hạng sang, view sông cũng dao động từ 18 – 40 tỷ đồng/căn, giá đất nền từ 16-55 triệu đồng/m2. Giá nhà liền thổ Long An cũng chỉ từ 4,5 – 8 tỷ đồng/căn, tính ra chỉ bằng một nửa so với loại hình này ở Bình Dương, Đồng Nai.

Nhà đất Long An cũng rất ít có tình trạng tăng ảo hay giảm sâu, cắt lỗ mà luôn duy trì ổn định nhờ nhu cầu mua phần đông là đầu tư dài hạn, ít lướt sóng, đầu cơ. Biên độ tăng giá nhà đất Long An dựa trên sự tăng trưởng về nhu cầu mua và thay đổi hạ tầng, kinh tế địa phương. Thực tế, một số dự án căn hộ, nhà phố tại Long An đang thu hút lượng lớn khách mua là người dân địa phương có nhu cầu ở thực và cả khách hàng từ TP.HCM, các tỉnh lân cận về mua ở hoặc đầu tư cho thuê.

Nhìn nhận về thị trường bất động sản Long An, các chuyên gia của Batdongsan.com.vn cho rằng, sẽ chưa có nhiều sự chuyển biến mạnh trong tháng tới do tình hình chung của thị trường còn nhiều khó khăn và tâm lý đầu tư vẫn còn thấp. Sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để thị trường nhà đất Long An lấy lại sức nóng. Sức cầu chung của thị trường có thể khởi sắc vào gần cuối năm 2024. Nhóm sản phẩm đã hoàn thiện pháp lý, dự án hoàn thiện hạ tầng, được phát triển bởi các chủ đầu tư có tiềm lực tài chính nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Thời gian qua, bất động sản Long An được chú ý khi hàng loạt doanh nghiệp bất động sản về đây gom đất. Gần đây nhất, giữa tháng 3, theo kết quả mở hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện dự án Khu đô thị mới Tân Mỹ hơn 74.400 tỷ đồng, 930ha của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, có duy nhất một nhà đầu tư đăng ký tham gia là liên danh CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (công ty con của Vinhomes) - CTCP Đầu tư Xây dựng Đại An.

Trước đó, đầu tháng 2 năm nay, theo kết quả mở hồ sơ đăng ký đầu tư dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc (Long An) do Sở Kế hoạch Đầu tư Long An công bố, liên danh CTCP Vinhomes - CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện.

Dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây có diện tích khoảng 1.090 ha, quy mô dân số khoảng 89.960 người. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 80.000 tỷ đồng, chi phí mặt bằng là 10.678 tỷ đồng.

Vào tháng 10/2023, UBND tỉnh Long An có quyết định chấp thuận CTCP Phát triển Thành Phố Xanh - công ty con của Vinhomes là nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa.

Về Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa có diện tích khoảng 197,2 ha, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 28.258 tỷ đồng.

Vào tháng cuối 8/2023, UBND tỉnh Long An đã có quyết định phê duyệt Liên danh CTCP Đầu tư Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa - CTCP Đầu tư Trung tâm thương mại Vinh - CTCP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang là nhà đầu tư duy nhất đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị tại Phường 4 và Phường 6, TP Tân An.

Khu đô thị tại Phường 4 và Phường 6, TP Tân An có quy mô hơn 137 ha, tổng chi phí thực hiện hơn 7.118 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 1.000 tỷ đồng. Quy mô dân số khoảng 17.225 người.

Vào tháng 5/2023, UBND tỉnh Long An đã có quyết định phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Theo đó, liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB và CTCP Tập đoàn Ecopark được đánh giá đủ điều kiện thực hiện dự án. Khu đô thị Thanh Phú dự kiến có quy mô dân số hơn 37.000 người với tổng diện tích 220 ha. Dự án có tổng mức đầu tư gần 17.000 tỷ đồng.