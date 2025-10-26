Nhiều người cao tuổi bất ngờ được thông báo "mắc nợ ngân hàng" dù chưa từng vay vốn

Ông L.N.C. và bà N.T.N., trú tại thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh đến trụ sở Công an xã trình báo.

Sáng ngày 25/10/2025, Công an xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận đơn trình báo từ ông L.N.C. (sinh năm 1958) và bà N.T.N. (sinh năm 1959), trú tại thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Lạc, về việc nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên ngân hàng Nông nghiệp ở Hà Nội, yêu cầu ông bà thanh toán khoản nợ ngân hàng với số tiền 68 triệu đồng.



Sau đó, đối tượng sử dụng một số điện thoại khác, tự xưng là "chú Tuấn – Công an xã", tiếp tục yêu cầu ông bà nhanh chóng trả nợ, nếu không sẽ bị xử lý theo quy định. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, ông C. và bà N. đã không làm theo yêu cầu của các đối tượng mà chủ động đến trình báo cho Công an xã.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cẩm Lạc đã tiến hành xác minh, nhận diện đây là một vụ lừa đảo, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác, không tin và không làm theo các yêu cầu từ những số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ ngân hàng, cơ quan công an hay cơ quan nhà nước.

Trước đó, Công an xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội cũng đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo một người phụ nữ Ninh Bình với thủ đoạn tương tự.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 18/9/2025, bà C. (sinh năm 1951, trú tại Ninh Bình) nhận được điện thoại tự xưng là cán bộ Công an xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình thông báo bà đang nợ ngân hàng ở Hà Nội số tiền 63 triệu đồng và liên quan đến vụ án rửa tiền, mua bán ma tuý.

Đối tượng đe doạ bà phải làm theo, nếu không sẽ tiến hành bắt giữ. Sau đó, đối tượng yêu cầu bà đi xe taxi từ Ninh Bình lên Hà Nội. Khi đến địa phận xã Thiên Lộc, TP Hà Nội, các đối tượng yêu cầu bà tìm khách sạn để chờ làm việc với cơ quan điều tra.

Lúc này, bà C. nghi ngờ mình bị lừa nên đã đến UBND xã Thiên Lộc để nhờ hỗ trợ. Sau khi nhận được thông tin sự việc, Công an xã Thiên Lộc đã phối hợp cán bộ UBND xã tuyên truyền, giải thích về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng giả danh Công an, đồng thời liên hệ với gia đình bà C. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Công an xã Thiên Lộc đã bàn giao bà C về cho gia đình và tài sản được bảo đảm an toàn.

Qua các vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đề nghị, người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè, nhất là những người lớn tuổi về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an thành phố Hà Nội

Linh San