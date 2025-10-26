Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bổ sung "tiền di động" vào quy định an toàn, bảo mật dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng

26-10-2025 - 09:21 AM | Smart Money

Bổ sung "tiền di động" vào quy định an toàn, bảo mật dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng

Các giao dịch thanh toán trực tuyến sẽ bao gồm cả giao dịch chuyển tiền giữa các tài khoản tiền di động (Mobile Money), không chỉ giữa các tài khoản thanh toán, thẻ, ví điện tử. Giao dịch tiền di động cũng sẽ tuân thủ các quy định về xác thực giao dịch theo các hạn mức.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 50/2024/TT-NHNN ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng.

Tại Điều 1 về Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, Ngân hàng Nhà nước bổ sung thêm "Hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động".

Theo đó, các giao dịch thanh toán trực tuyến sẽ bao gồm cả giao dịch chuyển tiền giữa các tài khoản tiền di động, không chỉ giữa các tài khoản thanh toán, thẻ, ví điện tử. Giao dịch tiền di động cũng sẽ tuân thủ các quy định về xác thực giao dịch theo các hạn mức.

Hiện tại, NHNN cũng đang dự thảo Nghị định quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động (Mobile Money), dự kiến ban hành trong năm 2025.

Bên cạnh đó, Dự thảo bổ sung nhiều quy định an toàn, bảo mật với Phần mềm ứng dụng Mobilf Banking. Trong đó, ứng dụng phải định kỳ tối thiểu 02 tháng một lần đánh giá các phiên bản phần mềm ứng dụng đang cho phép khách hàng cài đặt, sử dụng nhằm xác định các lỗ hổng bảo mật và đánh giá khả năng bị can thiệp bởi tội phạm mạng.

Thêm vào đó, kiểm soát và không cho phép khách hàng sử dụng các phiên bản cũ hơn tối đa không quá 02 phiên bản so với phiên bản mới nhất kết nối tới hệ thống Online Banking để thực hiện giao dịch.

Trong trường hợp khách hàng kích hoạt trên thiết bị mới hoặc kích hoạt lại ứng dụng Mobile Banking, bắt buộc phải cài đặt, sử dụng phiên bản mới nhất. Có giải pháp kiểm soát không cho phép hạ phiên bản (downgrading) xuống sử dụng các phiên bản thấp hơn trong trường hợp này.

Khi phát hiện có lỗ hổng bảo mật phải có biện pháp kiểm tra, không cho thực hiện giao dịch và thực hiện xử lý, khắc phục, cập nhật ngay phiên bản mới.

Triển khai các giải pháp nhằm phòng, chống, phát hiện các hành vi can thiệp trái phép vào ứng dụng Mobile Banking đã cài đặt trong thiết bị di động của khách hàng. Ứng dụng Mobile Banking phải tự động thoát hoặc dừng hoạt động nếu phát hiện: Có trình gỡ lỗi (debugger) được gắn vào hoặc môi trường có trình gỡ lỗi đang hoạt động; hoặc khi ứng dụng bị chạy trong môi trường giả lập (emulator)/máy ảo/thiết bị giả lập; Phần mềm ứng dụng bị chèn mã bên ngoài ứng dụng khi đang chạy, thực hiện các hành vi như theo dõi các hàm được chạy, ghi lại log dữ liệu truyền qua các hàm, API.... (hook); Thiết bị đã bị phá khóa (root / jailbreak).


Lan Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người hay đổi ngoại tệ cần lưu ý, kẻo bị phạt đến cả trăm triệu đồng, tịch thu ngoại tệ

Người hay đổi ngoại tệ cần lưu ý, kẻo bị phạt đến cả trăm triệu đồng, tịch thu ngoại tệ Nổi bật

Dùng thẻ tín dụng thanh toán hơn 1 tỷ đồng, còn nợ hơn 50 triệu không trả, một người bị ngân hàng khóa thẻ vĩnh viễn và kiện ra tòa

Dùng thẻ tín dụng thanh toán hơn 1 tỷ đồng, còn nợ hơn 50 triệu không trả, một người bị ngân hàng khóa thẻ vĩnh viễn và kiện ra tòa Nổi bật

Được thuê mở nhiều tài khoản ngân hàng, quét sinh trắc học để chuyển khoản bất kể ngày đêm, giao dịch tổng 256 tỷ đồng: 17 người bị truy nã, khởi tố

Được thuê mở nhiều tài khoản ngân hàng, quét sinh trắc học để chuyển khoản bất kể ngày đêm, giao dịch tổng 256 tỷ đồng: 17 người bị truy nã, khởi tố

23:50 , 25/10/2025
Công an TP HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới: Chiếm quyền điện thoại, lấy sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

Công an TP HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới: Chiếm quyền điện thoại, lấy sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

18:13 , 25/10/2025
Điện thoại đột ngột khởi động lại, tự động cài đặt ứng dụng lạ: Người phụ nữ kiểm tra tài khoản ngân hàng thì phát hiện bị trừ tiền, 800 triệu "không cánh mà bay"

Điện thoại đột ngột khởi động lại, tự động cài đặt ứng dụng lạ: Người phụ nữ kiểm tra tài khoản ngân hàng thì phát hiện bị trừ tiền, 800 triệu "không cánh mà bay"

15:53 , 25/10/2025
Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo cực tinh vi liên quan đến chuyển khoản ngân hàng: Một người đàn ông suýt mất 70 triệu vì hai hình ảnh quen thuộc này

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo cực tinh vi liên quan đến chuyển khoản ngân hàng: Một người đàn ông suýt mất 70 triệu vì hai hình ảnh quen thuộc này

10:54 , 25/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên