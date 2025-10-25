Công an TP HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới: Chiếm quyền điện thoại, lấy sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

Mới đây, Công an TP.HCM cho biết thủ đoạn của các băng nhóm lừa đảo ngày càng tinh vi, thường bắt đầu bằng việc gửi tin nhắn lừa đảo hàng loạt.

Nội dung các tin nhắn này thường đánh vào tâm lý lo lắng hoặc tò mò của người dân, chẳng hạn như: "Không giao hàng được, bấm link bổ sung địa chỉ", "Bạn có một biên bản vi phạm giao thông, click để xem lỗi" hoặc "Tin nhắn đòi nợ vô cớ, buộc bấm vào link xem số nợ".

Công an cảnh báo, nếu người dùng bấm vào các đường link này, điện thoại sẽ ngay lập tức bị cài đặt phần mềm độc hại. Phần mềm này cho phép kẻ gian chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa, dẫn đến lộ lọt toàn bộ dữ liệu. Hậu quả nghiêm trọng là nạn nhân có thể bị hack tài khoản Zalo, Facebook và bị đánh cắp tiền trong ứng dụng ngân hàng.

Một kịch bản tinh vi khác là tội phạm thực hiện các cuộc gọi giả danh tổ chức tài chính hoặc cơ quan thuế. Chúng đưa ra các thông tin hấp dẫn như mời vay lãi suất thấp, thông báo khuyến mãi "đặc biệt", hoặc ngược lại, dọa nạt về việc nạn nhân có vi phạm hoặc nợ thuế.

Điều nguy hiểm là kẻ gian thường nắm sẵn một số thông tin cá nhân của nạn nhân như CCCD, địa chỉ, số điện thoại... để tạo lòng tin. Sau đó, chúng sẽ dụ dỗ người nghe cung cấp thêm thông tin ngân hàng, mã OTP hoặc yêu cầu chuyển khoản một khoản "lệ phí xử lý hồ sơ" để chiếm đoạt.

Công an TP.HCM cũng cho biết đã phát hiện các trạm BTS giả được tội phạm dựng lên để thực hiện việc phát tán tin nhắn rác lừa đảo hàng loạt đến người dân.

Dấu hiệu nhận biết điện thoại có thể đã bị chiếm quyền Theo các chuyên gia an ninh mạng, người dùng cần lập tức cảnh giác nếu điện thoại xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau: - Pin tụt nhanh một cách đột ngột, máy nóng lên dù không sử dụng tác vụ nặng. - Xuất hiện các ứng dụng lạ trong máy dù bạn không hề tự cài đặt. - Liên tục nhận được tin nhắn OTP (mã xác thực một lần) từ các dịch vụ, ngân hàng mà bạn không hề đăng ký hay thực hiện giao dịch. - Xuất hiện các tin nhắn lạ chứa ký tự vô nghĩa hoặc các đường link bí hiểm.

Khi gặp các dấu hiệu trên, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần bình tĩnh và thực hiện ngay các bước sau:

- Tuyệt đối không bấm thêm vào bất kỳ đường link lạ nào.

- Lập tức thay đổi mật khẩu của các tài khoản quan trọng như ngân hàng, ví điện tử, mạng xã hội.

- Kích hoạt xác thực hai lớp (2FA) cho tất cả các tài khoản có hỗ trợ.

- Kiểm tra và xóa ngay các ứng dụng lạ, ứng dụng nghi ngờ vừa được cài đặt.

- Rà soát lại quyền truy cập của tất cả ứng dụng, đặc biệt là quyền truy cập camera, micro, và tin nhắn.