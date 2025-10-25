Ai đã chuyển tiền vào số tài khoản 2 ngân hàng này, liên hệ ngay công an, thời hạn cuối là trước 18/11

Thông báo ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra vào tháng 8 năm 2025 trên không gian mạng.

Bị can trong vụ án là Đào Anh Dũng, sinh ngày 23/5/2007, HKTT tại khu phố Tây Bắc, xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ, bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1, Điều 174 Bộ Luật Hình Sự.

Qua điều tra, CQCSĐT xác định do không có việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân, từ năm 2023 đến nay, Đào Anh Dũng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Dũng tạo lập các tài khoản Facebook tên "Anh Dung" và "Hoa Lan Tím", sau đó tải các hình ảnh, video các mặt hàng như gậy Golf, nhộng ong, cây cảnh bon sai lên các tài khoản này để rao bán.

Khi có người hỏi mua, Dũng cung cấp số tài khoản chính chủ của mình tại ngân hàng Techcombank (2266335588) và MBBank (8664333338386) để khách hàng chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền, Dũng không chuyển hàng mà chặn Facebook, Zalo và số điện thoại của người mua để chiếm đoạt tiền.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, giải quyết triệt để vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo và đề nghị các công dân là bị hại trong vụ án trên khẩn trương liên hệ:

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên: Số 6 đường Bạch Đằng, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại liên hệ: 0221.3565320 Hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Trần Huy Dũng qua số điện thoại: 0977.196.113.

Thời hạn cuối cùng để các bị hại phối hợp giải quyết là trước ngày 18/11/2025.

Nhiều người bị lợi dụng chuyển khoản từ các chiêu lừa đảo trên mạng.

Cơ quan chức năng cảnh báo lừa đảo

Trước tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng tinh vi, phức tạp, các cơ quan chức năng thường xuyên đưa ra các cảnh báo và khuyến cáo người dân.

Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhiều chiêu thức, nhưng tập trung vào một số nhóm chính: Giả danh cơ quan nhà nước, thực thi pháp luật : Gọi điện thông báo nạn nhân liên quan đến vụ án nghiêm trọng (rửa tiền, ma túy...), yêu cầu chuyển tiền vào "tài khoản tạm giữ" để xác minh, hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo.

Giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, hoặc nhân viên y tế báo người thân gặp tai nạn, cấp cứu để yêu cầu chuyển tiền gấp. Giả danh cán bộ Cảnh sát khu vực, Công an cấp phường/xã yêu cầu kích hoạt VNeID, bổ sung hồ sơ, hoặc nâng cấp "sổ liên lạc điện tử" qua đường link giả mạo để chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

L ừa đảo đầu tư, việc làm :Lôi kéo tham gia đầu tư vào các sàn chứng khoán, tiền ảo, đa cấp không chính thống với lợi nhuận "khủng", sau đó khóa tài khoản hoặc đánh sập sàn. Tuyển cộng tác viên cho các sàn thương mại điện tử (làm nhiệm vụ, xem video...) hứa hẹn lương cao, yêu cầu chuyển khoản tiền cọc hoặc tiền mua đơn hàng ảo.

Lừa đảo qua mạng xã hội (Facebook, Zalo) : Hack (chiếm đoạt) tài khoản mạng xã hội của người quen, sau đó nhắn tin hỏi mượn/vay tiền, nhờ mua thẻ điện thoại, hoặc chuyển tiền hộ vì lý do cấp bách. Lừa đảo tình cảm (quen qua mạng), hứa hẹn tặng quà giá trị cao, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền phí hải quan/phí nhận quà. Lừa đảo tình cảm, thu thập hình ảnh/video nhạy cảm để tống tiền.

Cơ quan chức năng thường nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản và quy tắc "KHÔNG" sau:

KHÔNG cung cấp thông tin cá nhân (Căn cước công dân, số tài khoản, mã OTP, mật khẩu) cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, email, hay đường link lạ.

KHÔNG công khai các thông tin cá nhân quan trọng trên mạng xã hội. Cảnh giác với các yêu cầu chuyển tiền và đường link lạ:

KHÔNG làm theo lời dẫn dụ của đối tượng lừa đảo, KHÔNG chuyển tiền cho người lạ trong bất cứ trường hợp nào (kể cả chứng minh tài chính hay đóng phí).

KHÔNG truy cập, đăng nhập, hoặc cài đặt các ứng dụng/phần mềm từ các đường link, tệp đính kèm không rõ nguồn gốc. Cẩn trọng xác minh: Khi người thân, bạn bè hỏi vay/nhờ chuyển tiền qua mạng xã hội, phải gọi điện trực tiếp bằng giọng nói hoặc gặp mặt để xác nhận lại.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh: KHÔNG có cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nào làm việc hay điều tra qua điện thoại và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Cần báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết khi có dấu hiệu lừa đảo.