Hoá đơn điện 357 nghìn đồng, khách hàng chuyển khoản 357 triệu: Công ty điện lập tức làm việc với ngân hàng

Vừa qua, một sự việc hy hữu đã xảy ra khi khách hàng sử dụng điện tại phường Nha Trang vô tình chuyển khoản nhầm số tiền 357.016.000 đồng thay vì 357.000 đồng để thanh toán tiền điện qua hệ thống ngân hàng. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Đội quản lý điện Vĩnh Nguyên đã kịp thời xử lý, hỗ trợ hoàn trả tiền lại cho khách hàng ngay trong ngày.

Tiếp nhận thông tin từ khách hàng Nguyễn Lương Tường V… - thường trú tại đường Nguyễn Hữu Huân, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển nhầm tiền điện, Đội quản lý điện Vĩnh Nguyên trực thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) đã nhanh chóng xác minh giao dịch, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và ngân hàng liên quan để tiến hành các thủ tục hoàn trả. Nhờ xử lý kịp thời, minh bạch và đúng quy trình, chỉ sau thời gian ngắn, toàn bộ số tiền chuyển nhầm đã được hoàn trả về tài khoản của khách hàng.

Khách hàng đã bày tỏ sự hài lòng và gửi lời cảm ơn đến tập thể CBCNV ngành điện vì tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tâm và chuyên nghiệp trong xử lý tình huống. "Tôi xin cảm ơn và rất cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ kịp thời từ phía ngành điện. Sự việc đã được xử lý chuyên nghiệp và nhanh chóng khiến tôi rất hài lòng", khách hàng Nguyễn Lương Tường V… chia sẻ.

Được biết, đây là tình huống chuyển nhầm số tiền lớn đầu tiên mà Đội quản lý điện Vĩnh Nguyên gặp phải. Sự việc được giải quyết nhanh chóng không chỉ cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của đơn vị nói riêng, PC Khánh Hòa nói chung, mà còn thể hiện rõ cam kết minh bạch, đặt quyền lợi của khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động của ngành điện. Đây cũng là dịp nhắc nhở người dân, khách hàng cần kiểm tra kỹ thông tin giao dịch trước khi chuyển khoản để tránh những sai sót không đáng có.