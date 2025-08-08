Chặn ngẫu nhiên một chiếc ô tô, cảnh sát bất ngờ phát hiện 103 kg vàng, vị trí giấu khó ai ngờ tới

Cảnh sát liên bang Brazil (PRF) vừa thu giữ 103kg vàng thỏi trong một vụ kiểm tra giao thông bất ngờ, với tổng giá trị ước tính khoảng 8,32 triệu bảng Anh. Đây được xem là vụ thu giữ vàng lớn nhất trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ này.

Vụ việc xảy ra tại một giao lộ khi lực lượng chức năng chặn xe của Suzy Alencar, một người phụ nữ khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Ban đầu, cảnh sát phát hiện một lượng nhỏ vàng trong xe. Tuy nhiên, sau khi tiến hành khám xét kỹ hơn, họ phát hiện tổng cộng 103 kg vàng được giấu tinh vi bên trong bảng điều khiển và nhiều khoang bí mật khác của chiếc xe.

Người đi cùng Suzy là chồng cô, Bruno Mendes de Jesus (30 tuổi) cũng bị bắt giữ tại chỗ. Theo cảnh sát, Bruno từ chối đưa ra lời khai trong giai đoạn đầu điều tra. Suzy Alencar sau đó được thả mà chưa bị truy tố.

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra nguồn gốc của số vàng, không loại trừ khả năng liên quan đến các đường dây buôn lậu hoặc tổ chức tội phạm. Cảnh sát nghi ngờ chiếc xe đã được độ lại để cất giấu kim loại quý nhằm tránh bị phát hiện.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, luật sư của Bruno, ông Smiller Rodrigues de Carvalho, cho biết thân chủ là người lao động chính trong gia đình thuộc diện khó khăn, đồng thời chưa từng có tiền án. Ông này cũng cho rằng Bruno hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, ngành nghề phổ biến tại Brazil nhưng thường gặp trở ngại về pháp lý và thủ tục.

“Theo quy định hiện hành, việc khai thác khoáng sản không có giấy phép hoặc không đáp ứng các yêu cầu về môi trường, thuế sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự. Vấn đề không nằm ở việc khai thác, mà ở cách thực hiện không đúng luật,” ông Carvalho nói thêm.

Vị luật sư cũng nhấn mạnh rằng thân chủ của mình không có liên hệ với bất kỳ tổ chức tội phạm nào, và không tham gia vào các hoạt động gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Cảnh sát Brazil hiện vẫn tiếp tục điều tra để xác minh nguồn gốc, mục đích và các bên liên quan đến số vàng bị thu giữ.

Theo The Sun