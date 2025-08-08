Giá vàng nhẫn, vàng SJC hôm nay chưa dừng đà tăng

Cụ thể, giá vàng miếng tại các công ty lớn như SJC, PNJ và DOJI đồng loạt niêm yết ở mức 122,6 - 124 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng trung bình 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Mi Hồng, giá vàng miếng cũng được điều chỉnh lên mức 122,6 - 123,8 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra.

Đối với vàng nhẫn, Mi Hồng tiếp tục tăng mạnh thêm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, lên mức 117,9 – 119,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, các doanh nghiệp khác hiện vẫn giữ nguyên mức giá vàng nhẫn so với hôm qua. Cụ thể, PNJ niêm yết ở mức 117,5 – 120 triệu đồng/lượng, SJC giữ mức 116,8 – 119,3 triệu đồng/lượng, còn DOJI giao dịch trong khoảng 110 – 111 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng mạnh lên mức 3.383 USD/ounce. Giá vàng thế giới phản ứng ngay sau khi Mỹ công bố dữ liệu thị trường lao động kém khả quan hơn dự kiến.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã được điều chỉnh theo mùa, đạt 226.000 trong tuần kết thúc ngày 2/8 – cao hơn mức dự báo 220.000 đơn. Dữ liệu của tuần trước đó cũng được điều chỉnh tăng lên 219.000 đơn.

Số đơn xin trợ cấp tăng phản ánh thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Diễn biến này làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cân nhắc tạm dừng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ. Điều đó gây áp lực lên đồng USD và lợi suất trái phiếu – hai yếu tố vốn kìm hãm đà tăng của vàng – qua đó giúp kim loại quý này lấy lại sức hấp dẫn như một tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn.

Thị trường vàng cũng được tiếp thêm động lực khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục tăng dự trữ vàng trong tháng 7, đánh dấu tháng thứ 9 liên tiếp mua vào. Cụ thể, PBoC đã mua thêm 60.000 ounce vàng, nâng tổng dự trữ lên 73,96 triệu ounce. Tính từ tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã mua ròng khoảng 36 tấn vàng.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương toàn cầu đã báo cáo mua ròng 22 tấn vàng trong tháng 6, nâng tổng lượng mua trong nửa đầu năm 2025 lên 123 tấn – chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động gom vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục là một trong những động lực chính thúc đẩy giá vàng tăng khoảng 30% từ đầu năm đến nay.

Ở các thị trường liên quan, giá dầu thô tương lai trên sàn Nymex tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 64,75 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,24%.