Giá vàng chiều 7/8 lập đỉnh mới, vượt mốc 124 triệu đồng/lượng

Tại Tập đoàn DOJI, giá bán lẻ vàng miếng SJC hiện được niêm yết 122,7-124,1 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 300 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Tương tự Bảo Tín Mạnh Hải cũng vừa điều chỉnh tăng giá vàng miếng SJC lên 122,8 – 124,0 triệu đồng/lượng.

Vàng bạc đá quý Sài Gòn lúc 14h45 tăng giá vàng SJC lên 122,7-124,1 triệu đồng/lượng rồi sau đó lại điều chỉnh giảm. Hiện giá vàng miếng SJC tại đây còn 122,4-123,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 trên thị trường hôm nay cũng tăng và được niêm yết phổ biến trên mốc 120 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu áp dụng giá 117,8 – 120,8 triệu đồng/lượng, DOJI và PNJ niêm yết 117,5-120,0 triệu đồng/lượng,…

Hiện cả giá vàng SJC và giá vàng nhẫn trơn đều đang ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Bảng niêm yết giá vàng tại một thương hiệu kinh doanh vàng bạc đá quý

Trong 1 tháng qua, giá vàng nhẫn đã tăng khoảng 3-3,5 triệu đồng mỗi lượng, trong khi vàng SJC tăng khoảng 4 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 3.375 USD/ounce. Kim loại quý này có thời điểm đạt 3.395 USD/ounce trong chiều nay, ghi nhận mức tăng khoảng 25 USD/ounce. Tuy nhiên, ngay sau đó, vàng lại đảo chiều giảm mạnh.

Cách đây vài ngày, giá vàng cũng biến động dữ dội. Tối 5/8, kim loại quý bất ngờ tăng dựng đứng lên gần 3.400 USD/ounce rồi lại đảo chiều giảm.

Theo Kitco News, lượng vàng miếng lưu kho tại các kho hàng liên kết với Sở Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) đã tăng lên mức cao kỷ lục, dấu hiệu cho thấy nhu cầu vàng tại Trung Quốc vẫn rất mạnh mẽ.

Hiện có hơn 36 tấn vàng được đăng ký để giao hàng theo hợp đồng tương lai, khi các nhà đầu tư và ngân hàng tận dụng cơ hội chênh lệch giá giữa thị trường giao ngay và thị trường kỳ hạn.

Ông John Reade, chiến lược gia cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) nhận định: "Điều này cho thấy sức mua vàng tại Trung Quốc đang rất mạnh, đặc biệt là hoạt động arbitrage tăng vọt do nhu cầu hợp đồng tương lai tăng cao."



