Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng chiều 7/8 lập đỉnh mới, vượt mốc 124 triệu đồng/lượng

07-08-2025 - 17:44 PM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng chiều 7/8 lập đỉnh mới, vượt mốc 124 triệu đồng/lượng

Chiều 7/8, giá vàng tại nhiều thương hiệu bất ngờ tăng mạnh và vượt mốc 124 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bán lẻ vàng miếng SJC hiện được niêm yết 122,7-124,1 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 300 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Tương tự Bảo Tín Mạnh Hải cũng vừa điều chỉnh tăng giá vàng miếng SJC lên 122,8 – 124,0 triệu đồng/lượng.

Vàng bạc đá quý Sài Gòn lúc 14h45 tăng giá vàng SJC lên 122,7-124,1 triệu đồng/lượng rồi sau đó lại điều chỉnh giảm. Hiện giá vàng miếng SJC tại đây còn 122,4-123,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 trên thị trường hôm nay cũng tăng và được niêm yết phổ biến trên mốc 120 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu áp dụng giá 117,8 – 120,8 triệu đồng/lượng, DOJI và PNJ niêm yết 117,5-120,0 triệu đồng/lượng,…

Hiện cả giá vàng SJC và giá vàng nhẫn trơn đều đang ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng chiều 7/8 lập đỉnh mới, vượt mốc 124 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Bảng niêm yết giá vàng tại một thương hiệu kinh doanh vàng bạc đá quý

Trong 1 tháng qua, giá vàng nhẫn đã tăng khoảng 3-3,5 triệu đồng mỗi lượng, trong khi vàng SJC tăng khoảng 4 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 3.375 USD/ounce. Kim loại quý này có thời điểm đạt 3.395 USD/ounce trong chiều nay, ghi nhận mức tăng khoảng 25 USD/ounce. Tuy nhiên, ngay sau đó, vàng lại đảo chiều giảm mạnh.

Cách đây vài ngày, giá vàng cũng biến động dữ dội. Tối 5/8, kim loại quý bất ngờ tăng dựng đứng lên gần 3.400 USD/ounce rồi lại đảo chiều giảm.

Theo Kitco News, lượng vàng miếng lưu kho tại các kho hàng liên kết với Sở Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) đã tăng lên mức cao kỷ lục, dấu hiệu cho thấy nhu cầu vàng tại Trung Quốc vẫn rất mạnh mẽ.

Hiện có hơn 36 tấn vàng được đăng ký để giao hàng theo hợp đồng tương lai, khi các nhà đầu tư và ngân hàng tận dụng cơ hội chênh lệch giá giữa thị trường giao ngay và thị trường kỳ hạn.

Ông John Reade, chiến lược gia cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) nhận định: "Điều này cho thấy sức mua vàng tại Trung Quốc đang rất mạnh, đặc biệt là hoạt động arbitrage tăng vọt do nhu cầu hợp đồng tương lai tăng cao."


Lan Anh

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
giá vàng, vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kho bạc Nhà nước có hơn 360.000 tỷ đồng chưa dùng đến gửi tại BIDV, VietinBank, Vietcombank và Agribank, NHNN đề nghị gửi nhiều hơn để hỗ trợ thanh khoản hệ thống

Kho bạc Nhà nước có hơn 360.000 tỷ đồng chưa dùng đến gửi tại BIDV, VietinBank, Vietcombank và Agribank, NHNN đề nghị gửi nhiều hơn để hỗ trợ thanh khoản hệ thống Nổi bật

Gửi tiết kiệm ngân hàng 1 năm: Hưởng lãi suất cao nhất bao nhiêu?

Gửi tiết kiệm ngân hàng 1 năm: Hưởng lãi suất cao nhất bao nhiêu? Nổi bật

Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước giảm trần lãi suất huy động

Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước giảm trần lãi suất huy động

17:17 , 07/08/2025
Bảo hiểm nhân thọ khó đạt tăng trưởng hai con số

Bảo hiểm nhân thọ khó đạt tăng trưởng hai con số

14:40 , 07/08/2025
Agribank triển khai đồng bộ nhiều chương trình tín dụng ưu đãi cho khách hàng cá nhân

Agribank triển khai đồng bộ nhiều chương trình tín dụng ưu đãi cho khách hàng cá nhân

13:30 , 07/08/2025
Giá vàng cao chót vót, động thái lạ của các công ty vàng

Giá vàng cao chót vót, động thái lạ của các công ty vàng

12:35 , 07/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên