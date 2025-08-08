Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lật tẩy đường dây 'vàng tặc' hơn 5 tỷ đồng ở Sơn La, 42 người bị khởi tố

08-08-2025 - 21:49 PM | Smart Money

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố 42 bị can liên quan đường dây khai thác vàng trái phép quy mô lớn tại xã Gia Phù, thu giữ nhiều vật liệu nổ và vàng thành phẩm.

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La , Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh này đã hoàn tất các thủ tục tố tụng đối với 42 bị can liên quan đến vụ khai thác vàng trái phép quy mô lớn tại xã Gia Phù.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thi hành các quyết định tố tụng với nhóm người khai thác vàng trái phép. (Ảnh: CACC)

Trước đó, vào đêm 15, rạng sáng 16/7, dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng chức năng đã tổ chức đột kích khu vực rừng khe thuộc bản Suối Chát, xã Gia Phù. Tại hiện trường, 58 người đang tham gia hoạt động khai thác vàng trái phép bị bắt giữ, đồng thời nhiều thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động khai thác như máy móc, vật liệu nổ, vàng thành phẩm... cũng bị thu giữ.

Sau quá trình điều tra, ngày 18/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “ Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ".

Cơ quan điều tra đã khởi tố 39 bị can về hành vi khai thác tài nguyên trái phép, trong đó 6 người bị khởi tố thêm về hành vi liên quan đến vật liệu nổ. Quá trình mở rộng điều tra, thêm ba bị can khác cũng bị bắt tạm giam, gồm: Đinh Văn Tuấn (trú tại Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩnh (trú tại Hải Phòng) và Đinh Văn Thụ (trú tại Sơn La) — những người được xác định có vai trò tổ chức, điều hành đường dây khai thác.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thi hành các quyết định đối với kẻ cầm đầu đường dây Đinh Văn Tuấn (áo cam). (Ảnh: CACC)

Lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 1.412 kíp nổ điện, 31 kg thuốc nổ, 1.000 kg Amoni Nitrat, nhiều máy móc phục vụ nghiền, sàng quặng, phương tiện vận chuyển, 1,3 lượng vàng cùng sổ sách, điện thoại và nhiều chứng cứ quan trọng khác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3 đến tháng 7/2025, nhóm chủ mưu gồm Đinh Văn Tuấn và Nguyễn Văn Vĩnh cùng 60 người khác liên quan đã khai thác khoáng sản trái phép với tổng giá trị lên tới hơn 5 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Văn Vĩnh (áo đen, bên phải). (Ảnh: CACC)

Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra và kêu gọi những người liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo Viên Minh

VTC News

