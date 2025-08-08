Nhiều người đột nhiên có tài khoản ngân hàng do người khác mở

Đối tượng lợi dụng việc chuẩn hóa dữ liệu khách hàng (cập nhật thông tin căn cước công dân, cập nhật sinh trắc học) để thu thập trái phép dữ liệu cá nhân, hình ảnh khuôn mặt để tự ý đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Ảnh: Minh hoạ

Theo Báo Thái Nguyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa có thông báo truy tìm bị hại và các cá nhân liên quan đến vụ việc mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng phát hiện ngày 3/8/2025 tại xã Quân Chu.

Qua điều tra, bước đầu cơ quan Công an xác định: Từ tháng 6 đến nay, 4 đối tượng có hành vi lợi dụng việc chuẩn hóa dữ liệu khách hàng (cập nhật thông tin căn cước công dân, cập nhật sinh trắc học) để thu thập trái phép dữ liệu cá nhân, hình ảnh khuôn mặt để tự ý đăng ký mở tài khoản ngân hàng, chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra kêu gọi các cá nhân, tổ chức, người dân, nếu từng bị lừa đảo hoặc bị ảnh hưởng bởi các đối tượng trên, sớm đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để phối hợp xác minh, cung cấp thông tin, đảm bảo quyền lợi hợp pháp theo quy định.



