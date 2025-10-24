Nữ sinh 2003 chuyển khoản 160 triệu đồng trả nợ đơn hàng, shipper xác nhận đủ nhưng lại báo công an và không cho nhận hàng

Ảnh minh họa

Công an thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) cho biết một cô gái trẻ vừa bị lừa gần 45.000 NDT (khoảng 160 triệu đồng) khi đặt mua hàng trăm ký mực khô qua mạng. Thủ đoạn lừa đảo được đánh giá là tinh vi, khi kẻ gian mạo danh chủ cửa hàng uy tín, nắm chính xác thông tin đơn hàng và khiến nạn nhân tin tưởng chuyển tiền ngay.

Cô Trương (22 tuổi) sống tại Hàng Châu (Trung Quốc), đang đi học và làm chủ một gian hàng hải sản sấy khô trên nền tảng thương mại điện tử, lên mạng tìm nguồn mực khô giá sỉ để chuẩn bị cho đợt khuyến mãi cuối năm. Sau khi đăng bài tìm nguồn, cô được một tài khoản WeChat giới thiệu đến một cửa hàng chuyên mực khô Ninh Ba với giá chỉ 600 NDT/kg, kèm hình ảnh kho lạnh, video đóng gói và giấy kiểm nghiệm chất lượng.

Người liên hệ rất chuyên nghiệp, tư vấn tận tình và khẳng định cửa hàng có uy tín lâu năm. Hai bên thống nhất giao dịch 75kg mực khô, tổng trị giá 45.000 NDT. Sau khi bàn bạc, ông chủ cửa hàng nói sẽ đích thân giao hàng để đảm bảo đúng chất lượng.

Tuy nhiên, trước ngày giao, cô Trương bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số lạ, tự xưng là người phụ trách giao hàng của cửa hàng mực. Cô lại nói rằng ông chủ bảo sẽ tự giao hàng đến cho cô. Lúc này, người đàn ông này lập tức nói ông chủ bận việc nên nhờ mình mang hàng đến. Chẳng mảy may nghi ngờ, thông qua nói chuyện, cô đã nói ra hết thông tin từ đơn hàng, số tiền, địa chỉ.

Sau đó, một người đàn ông mặc đồng phục giao hàng xuất hiện, mang theo 4 thùng xốp dán kín có dán hóa đơn ghi rõ: “75kg mực khô loại A – người nhận: Trương – ngày đặt đơn – số điện thoại”. Vì đã trao đổi từ trước, cô Trương chuyển ngay toàn bộ tiền vào tài khoản mà shipper cung cấp. Nhưng chỉ vài phút sau, người giao hàng viện cớ “đi gọi điện lại cho ông chủ để xác nhận tiền” rồi rời đi và biến mất.

Gọi lại cho ông chủ thật nói rằng mình đã chuyển khoản tiền, ông chủ xác nhận đúng là cô phải trả 45.000 NDT, ông sẽ tự đi giao hàng nhưng chưa hề giao hàng. Lúc này chủ cửa hàng biết cô đã bị lừa và nghĩ mình có liên quan nên liền báo công an.

Theo công an Hàng Châu, đây là kiểu lừa đảo “mua bán niềm tin” đang lan rộng, nhắm vào các tiểu thương trẻ. Chúng thường theo dõi các nhóm buôn bán sỉ, chờ đến khi nạn nhân đã liên hệ với cửa hàng thật, rồi chen vào giữa giao dịch, nắm trọn thông tin và giả danh người bán để chiếm đoạt tiền.

Công an khuyến cáo người kinh doanh online cần xác nhận trực tiếp với người bán qua cuộc gọi video hoặc tài khoản chính thức, tuyệt đối không tiết lộ thông tin đơn hàng cho người lạ, và không chuyển khoản khi hàng chưa được kiểm tra kỹ lưỡng.