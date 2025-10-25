Công an TP HCM bắt khẩn cấp TikToker Lê Anh Điệp

Ngày 25-10, Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Lê Anh Điệp (SN 1995) để điều tra tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Trước đó, Giám đốc Công an TP HCM có chỉ đạo giao Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương truy xét, xử lý nghiêm chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm”.

Lê Anh Điệp bị Công an TP HCM bắt do đăng nhiều clip kích động

Tài khoản này đã đăng tải các clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt các tỉnh phía Bắc gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động, kêu gọi cứu trợ của một số cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đáng chú ý, đối tượng còn xúc phạm người dân miền Nam với những ngôn từ miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa; gây chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc; đã tạo nên làn sóng bức xúc, phẫn nộ, lên án mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Clip Công an TP HCM đọc lệnh bắt Lê Anh Điệp



Khẩn trương vào cuộc xác minh, Công an TP HCM xác định đối tượng Lê Anh Điệp là người tạo lập, quản lý tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm”.

Xuất phát từ động cơ là nhằm “câu” lượt thích, “câu” lượt xem, lượt tương tác trên mạng xã hội Tiktok và để trở nên nổi tiếng, Lê Anh Điệp đã đăng tải các video clip kích động.

Các clip này được xác định có nội dung phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, đúng pháp luật.

Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật trên mạng xã hội đều bị xử lý nghiêm theo quy định.