Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an TP HCM bắt khẩn cấp TikToker Lê Anh Điệp

25-10-2025 - 14:42 PM | Xã hội

Công an TP HCM đã bắt TikToker Lê Anh Điệp, chủ tài khoản “Tàng Keng Ông Trùm” do đăng tải clip có nội dung phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Ngày 25-10, Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Lê Anh Điệp (SN 1995) để điều tra tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Trước đó, Giám đốc Công an TP HCM có chỉ đạo giao Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương truy xét, xử lý nghiêm chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm”.

Công an TP HCM bắt khẩn cấp TikToker Lê Anh Điệp- Ảnh 1.

Lê Anh Điệp bị Công an TP HCM bắt do đăng nhiều clip kích động

Tài khoản này đã đăng tải các clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt các tỉnh phía Bắc gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động, kêu gọi cứu trợ của một số cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đáng chú ý, đối tượng còn xúc phạm người dân miền Nam với những ngôn từ miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa; gây chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc; đã tạo nên làn sóng bức xúc, phẫn nộ, lên án mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Clip Công an TP HCM đọc lệnh bắt Lê Anh Điệp

Khẩn trương vào cuộc xác minh, Công an TP HCM xác định đối tượng Lê Anh Điệp là người tạo lập, quản lý tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm”. 

Xuất phát từ động cơ là nhằm “câu” lượt thích, “câu” lượt xem, lượt tương tác trên mạng xã hội Tiktok và để trở nên nổi tiếng, Lê Anh Điệp đã đăng tải các video clip kích động.

Các clip này được xác định có nội dung phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, đúng pháp luật. 

Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật trên mạng xã hội đều bị xử lý nghiêm theo quy định. 

Theo Phạm Dũng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện 1 nhiệm vụ, người dân cần làm ngay việc này

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện 1 nhiệm vụ, người dân cần làm ngay việc này Nổi bật

Khám xét chỗ ở, bắt Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1987

Khám xét chỗ ở, bắt Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1987 Nổi bật

Khám xét văn phòng công ty của vợ chồng Trương Thị Mai Hiền

Khám xét văn phòng công ty của vợ chồng Trương Thị Mai Hiền

14:38 , 25/10/2025
Phê chuẩn bổ nhiệm 3 Bộ trưởng

Phê chuẩn bổ nhiệm 3 Bộ trưởng

14:14 , 25/10/2025
Ai là nạn nhân của AC International, liên hệ ngay số 0693188504

Ai là nạn nhân của AC International, liên hệ ngay số 0693188504

14:00 , 25/10/2025
Quốc hội phê chuẩn ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Quốc hội phê chuẩn ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

13:50 , 25/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên