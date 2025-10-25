Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khám xét văn phòng công ty của vợ chồng Trương Thị Mai Hiền

25-10-2025 - 14:38 PM | Xã hội

Ba tổ công tác đã đồng loạt khám xét văn phòng, kho hàng và xưởng sản xuất của công ty TNHH Thương mại Sản xuất Phát triển Nguyên Hương, thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả.

Ngày 24/10, Cổng thông tin điện tử Chỉnh phủ đưa tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về cao điểm đấu tranh, ngăn chặn hàng giả và gian lận thương mại, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng do Nguyễn Ngọc Thơ (40 tuổi) và Trương Thị Mai Hiền (41 tuổi) cầm đầu.

Theo điều tra, từ đầu năm 2024, Nguyễn Ngọc Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Phát triển Nguyên Hương (phường Tam Bình, TPHCM) cùng vợ là Trương Thị Mai Hiền tổ chức sản xuất nước hoa giả các nhãn hiệu Chanel, Gucci, Yves Saint Laurent, Versace, Burberry, Dior… 

Khám xét văn phòng công ty của vợ chồng Trương Thị Mai Hiền- Ảnh 1.

Các bị can tại cơ quan điều tra (Ảnh: VGP).

Khám xét văn phòng công ty của vợ chồng Trương Thị Mai Hiền- Ảnh 2.

Tang vật nước hoa giả được Công an thu giữ (Ảnh: VGP).

Hai đối tượng thuê xưởng trên đường Cây Keo (phường Tam Bình), mua máy móc, nguyên liệu và vỏ chai nhái để pha chế, chiết xuất, dán nhãn và phân phối hàng qua mạng xã hội, nhóm trực tuyến và dịch vụ chuyển phát nhanh.

Ba tổ công tác của PC03 đã đồng loạt khám xét văn phòng công ty, kho hàng và xưởng sản xuất, thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả, cùng nhiều thiết bị sản xuất, tem nhãn, máy in, máy dập. Lực lượng chức năng ước tính số hàng hóa vi phạm có giá trị thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng.

Khám xét văn phòng công ty của vợ chồng Trương Thị Mai Hiền- Ảnh 3.

Bên trong khu kho hàng, xưởng sản xuất của các đối tượng (Ảnh: CAND)

Hiện, Công an TPHCM đã khởi tố 11 bị can để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, trốn thuế và các vi phạm liên quan, đảm bảo xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

