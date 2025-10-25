Ngày 24/10/2025, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phá thành công chuyên án, bắt giữ Nguyễn Ngọc Quyết (SN 1989, trú tại xã Quỳ Châu) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Quyết bị truy nã từ năm 2019 sau khi bỏ trốn sang Lào.

Theo điều tra, rạng sáng 20/5/2019, Tổ công tác Công an Nghệ An kiểm tra xe ô tô bán tải trên đường Lê Nin (TP. Vinh). Lợi dụng sơ hở, Quyết đã lái xe bỏ chạy, để lại đồng bọn Nguyễn Ngọc Thạch cùng một va li chứa 18 bánh heroin (tổng khối lượng 6.408,71 gam).

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Ngọc Quyết - Ảnh: CA Nghệ An

Cơ quan điều tra xác định Quyết là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Sau khi trốn sang Lào, đối tượng đã thay tên đổi họ để che giấu thân phận.

Khoảng 20 giờ ngày 22/10/2025, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Việt Nam và Lào bắt giữ thành công Nguyễn Ngọc Quyết tại Thủ đô Viêng Chăn. Hiện đối tượng đã được di lý về Nghệ An để xử lý theo quy định của pháp luật.