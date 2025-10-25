Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tài sinh năm 1997

25-10-2025 - 07:53 AM | Xã hội

Nguyễn Văn Tài và Nguyễn Ngọc Thảo bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 24/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Đa Mai nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn T. về việc đang khống chế, ngăn chặn 2 đối tượng nghi vấn trộm cắp xe máy tại kho mua bán xe máy cũ của gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác Công an phường Đa Mai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tại đây anh Nguyễn Văn T. đang khống chế Nguyễn Ngọc Thảo (sinh năm 1996, trú tịa xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1997, trú tại xã Ô Diễn, Hà Nội; đang có hành vi trộm cắp xe máy.

Tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tài sinh năm 1997- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thảo (trái) và Nguyễn Văn Tài (phải) cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/10, Công an phường, đã đấu tranh điều tra làm rõ, vận động 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Thảo và Nguyễn Văn Tài, đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản như đã nêu trên. 

Cũng trong ngày, Công an phường đã thu giữ 3 xe máy là tang vật của vụ án. 

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, đã ra Quyết định tạm giữ hình sự, đối với Nguyễn Ngọc Thảo và Nguyễn Văn Tài, để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

