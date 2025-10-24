Ngày 24-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Anh Thư (20 tuổi, trú xã Tân Thủy, huyện Ba Tri) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, sáng 22-10, Thư gọi điện nhờ ông T.V.L. (89 tuổi, hành nghề hớt tóc, ngụ cùng địa phương) đến ấp An Quí, xã Tân Thủy với lý do cắt tóc cho cha ruột. Khi nạn nhân đến nơi, Thư đưa ông vào một chòi nuôi bò trong khu đất trồng dừa vắng người.

Đối tượng Huỳnh Thị Anh Thư. Ảnh: Công an xã Tân Thuỷ

Tại đây, Thư bất ngờ khống chế, xô ngã ông L. xuống nền xi măng rồi chiếm đoạt 9 chiếc nhẫn vàng, một điện thoại di động cùng khoảng 6 triệu đồng tiền mặt. Sau khi gây án, Thư bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bị hại sau đó vùng chạy ra ngoài tri hô và đến Công an xã Tân Thủy trình báo. Nhận tin, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa khu vực, khoanh vùng nghi phạm và triển khai truy xét.

Chỉ khoảng hai giờ sau, đến 9 giờ sáng cùng ngày, Công an xã Tân Thủy đã xác định vị trí lẩn trốn và bắt giữ Thư tại nhà riêng ở ấp An Quí. Tại cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi và khai nơi cất giấu tài sản, giúp lực lượng chức năng thu hồi đầy đủ tang vật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.