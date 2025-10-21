TikToker Đào Quang Hà vừa bị tạm giữ hình sự là ai?

Mới đây, báo Thanh Hoá Online đăng tải thông tin về việc tạm giữ hình sự Đào Quang Hà (sinh năm 2001, thường trú tại tỉnh Hưng Yên) để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Thông tin này khiến không ít người bất ngờ, xôn xao bàn tán bởi trước đó, Đào Quang Hà từng là cái tên viral trên mạng xã hội.

Đào Quang Hà làm việc tại cơ quan chức năng (Ảnh: Thanh Hoá Online)

Theo đó, Đào Quang Hà sở hữu một kênh TikTok với 262.000 người theo dõi và 9,6 triệu lượt yêu thích trên nền tảng này. Anh thường làm các nội dung về du lịch, đi phượt khắp các tỉnh thành tại Việt Nam và chia sẻ về cuộc sống đời thường, dân giã của người dân tại các địa phương. Đặc biệt hơn, Đào Quang Hà gây chú ý bằng cách thực hiện xuyên Việt một cách độc lạ như đi bộ qua 20 tỉnh thành hay đạp xe từ Bắc vào Nam.

Đáng chú ý nhất trong dịp lễ lớn, Đào Quang Hà nhận được lượng người quan tâm lớn khi liên tục cập nhật về hành trình đạp xe Thống Nhất của ông từ Hà Nội vào TP.HCM. Các đoạn clip của anh khi đăng tải về hành trình này đều nhận được lượng tương tác cao. Bởi thời điểm đó, Đào Quang Hà gần như là người đầu tiên thực hiện ý tưởng này. Ngoài ra, việc anh đi đến đâu quay clip đến đó, giao lưu cùng mọi người đã khiến cộng đồng mạng cảm thấy thích thú, thậm chí liên tục hỗ trợ bánh, nước,... để ủng hộ anh hoàn thành chuyến đi.

Cho đến tháng 9 mới đây, Đào Quang Hà tiếp tục quyết định đạp xe ngược trở lại từ TP.HCM ra Hà Nội. Song hành trình này không thu hút được nhiều người quan tâm mạnh mẽ như trước và anh cũng không hoàn thành trọn vẹn hành trình này bằng xe đạp.

Đào Quang Hà từng được chú ý với hành trình đạp xe từ Hà Nội vào TP.HCM vào tháng 4 vừa qua (Ảnh: Nghĩa Lê)

Từ đó cho đến nay, Đào Quang Hà vẫn thực hiện các video về du lịch, tạo ra các series mới để duy trì kênh. Cho đến tháng 10, sau ảnh hưởng của các cơn bão lớn tại các tỉnh, thành, Đào Quang Hà chuyển hướng sang cập nhật, làm các nội dung liên quan đến công tác cứu trợ, hoạt động thiện nguyện tại các vùng bị ảnh hưởng.

Trên trang cá nhân của mình, cư dân mạng cũng từng đặt ra nhiều thắc mắc về công việc thật sự của Đào Quang Hà. Bởi netizen chỉ thấy anh đi đây đi đó, không có công việc cụ thể, các đoạn clip cũng khá ngẫu hứng. Song, “đáp trả” lại những nhận xét từ antifan, Đào Quang Hà vẫn chỉ đăng tải video các công việc đang làm, tập trung nhiều vào các hoạt động từ thiện.

Gần đây, Đào Quang Hà tham gia vào đoàn từ thiện Đắk Lắk và làm các công việc thiện nguyện, hỗ trợ mọi người

Trước đó, Đào Quang Hà từng chia sẻ anh xuất thân là sinh viên chuyên ngành Văn hóa - Du lịch và ấp ủ dự định mở công ty du lịch riêng, thiết kế nhiều tour hấp dẫn du khách. Cũng chính vì thế, Hà thường làm nội dung về hành trình khám phá đất nước Việt Nam như một bước đầu để đến gần với kế hoạch của mình.

Theo báo Thanh Hoá Online, liên quan đến vụ án “lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra sau khi mạng xã hội xôn xao về vụ việc va chạm giao thông, đòi tiền đền bù giữa phương tiện của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk với một công dân tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã mở rộng điều tra và đang tạm giữ hình sự Đào Quang Hà, sinh năm 2001, thường trú tại tỉnh Hưng Yên để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện. Theo điều tra ban đầu, Đào Quang Hà là chủ nhân của kênh fanpage “Hà và Việt Nam” và là thành viên của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, có vai trò kêu gọi ủng hộ để đoàn tổ chức hoạt động thiện nguyện tại vùng lũ Thái Nguyên vào đầu tháng 10 vừa qua. Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa xe từ thiện của đoàn và 1 công dân người Thanh Hóa, mặc dù không trực tiếp có mặt chứng kiến vụ việc, nhưng Hà đã đăng tải lại video của đoàn lên trang mạng xã hội cá nhân, thu hút nhiều bình luận, công kích chủ xe bị tai nạn và người dân Thanh Hóa. Trong đó, nhiều bình luận bày tỏ mong muốn được ủng hộ nhà xe của đoàn thiện nguyện khắc phục số tiền 100 triệu đã đền bù cho chủ xe Thanh Hóa. Thấy vậy, Hà đã công khai số tài khoản cá nhân và đăng bài kêu gọi ủng hộ. Sau đó, trang Facebook có tên “Thị Thu Hường Bùi” đã chuyển khoản 43 triệu đồng ủng hộ cho Hà, nhưng không muốn công khai danh tính. Nắm bắt được điểm này, Hà đã chuyển 40 triệu đồng sang tài khoản cá nhân khác của mình, không công bố số tiền với nhà xe để sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Cũng theo báo Thanh Hoá Online, tại cơ quan Công an, Hà đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Như vậy, đến thời điểm này đã có 3 đối tượng bị tạm giữ hình sự để làm rõ các hành vi sai phạm liên quan đến vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật về vụ va chạm giao thông giữa đoàn xe thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk và công dân Thanh Hóa.



