Bắt tạm giam 'bác sĩ dởm' Nguyễn Ngọc Thùy Linh

25-10-2025 - 11:09 AM | Xã hội

Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Ngọc Thùy Linh đã lừa hơn 17 tỷ đồng.

Ngày 24/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Trường (32 tuổi, chủ cơ sở AC International) cùng Nguyễn Ngọc Thùy Linh và hai đồng phạm để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Báo VnExpress dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, Nguyễn Văn Trường thành lập hộ kinh doanh AC International trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận cũ), được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc da và kinh doanh mỹ phẩm. Tuy nhiên, Trường đã biến cơ sở này thành một phòng khám “chui”, cho nhân viên giả danh bác sĩ điều trị cho hàng trăm người.

Bắt tạm giam 'bác sĩ dởm' Nguyễn Ngọc Thùy Linh- Ảnh 1.

Các bị can Nguyễn Ngọc Thùy Linh, Nguyễn Văn Trường (phải) tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CA)

Các nhân viên tại đây được phân vai làm bác sĩ, chuyên gia, mặc áo blouse trắng, sử dụng thiết bị y tế hiện đại để tư vấn, tiêm truyền, soi chiếu cho khách hàng. Thực tế, không ai trong số họ có bằng cấp y khoa, thậm chí có người chỉ học trung cấp thú y vẫn trực tiếp chữa bệnh cho người.

Những loại thuốc được sử dụng chỉ là nước cất, vitamin, thuốc giảm đau thông thường, không có tác dụng điều trị. Mọi thao tác kỹ thuật chỉ nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp để qua mắt khách hàng.

Để thu hút người bệnh, nhóm của Trường lập hàng loạt trang Facebook mang tên “Ths., Bs., Dr.”, gắn mác “chuẩn y khoa – quốc tế”, đăng tải hình ảnh bác sĩ nước ngoài, video cắt ghép thiết bị hiện đại nhằm tạo lòng tin. Nội dung quảng cáo hứa hẹn “chữa khỏi bệnh không phẫu thuật”, “trị dứt điểm đau xương khớp, dạ dày, ngủ ngáy, gout...” chỉ bằng “công nghệ cao, không cần thuốc”, báo Vietnamnet cho hay.

Khi khách liên hệ, nhân viên dẫn dụ đến cơ sở, tư vấn theo kịch bản sẵn. Họ chào mời các gói dịch vụ trị liệu giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí ép khách vay tín chấp qua ứng dụng điện thoại để chi trả. Một số trường hợp bị nhân viên đến tận nhà thu tiền.

Chỉ trong 5 tháng (từ tháng 2 đến tháng 7), cơ sở AC International đã lừa đảo hàng loạt người, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng. Nạn nhân chủ yếu là người lớn tuổi, mắc bệnh mãn tính hoặc sống ở tỉnh xa, dễ tin vào quảng cáo “chữa bệnh không đau, không thuốc”.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

