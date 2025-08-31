Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an TP HCM bắt giữ khẩn cấp đối tượng cho vay tiền với yêu cầu “thế chấp” clip khoả thân

31-08-2025 - 08:57 AM | Smart Money

Muốn vay tiền, người có nhu cầu sẽ gởi clip khoả thân làm tin nếu không trả đúng hẹn sẽ gặp phiền toái

Ngày 30-8, Công an TP HCM đã ra lệnh bắt để tạm giam đối với Hoàng Ngọc Sơn (SN 1993) và Cao Thanh Lập (SN 1996) để điều tra về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó, Đội Trọng án Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM xác định Hoàng Ngọc Sơn và đàn em là Cao Thanh Lộc hoạt động cho vay trên các hội nhóm kín Zalo, Facebook với lãi suất cao từ 20 - 40%/tháng.

Công an TP HCM bắt giữ khẩn cấp đối tượng cho vay tiền với yêu cầu “thế chấp” clip khoả thân- Ảnh 1.

Công an TP HCM bắt 2 đối tượng cho vay nặng lãi

Nhóm này yêu cầu người vay tiền phải thế chấp căn cước công dân hoặc clip khoả thân, ảnh nhạy cảm, thế chấp icloud trên điện thoại iPhone.

Nếu người vay trả nợ không đúng hẹn, nhóm Sơn nhắn tin, gọi điện để đòi tiền, đồng thời đăng tải các hình ảnh nhạy cảm của người vay lên các trang mạng xã hội. 

Băng này còn gửi cho bạn bè, người thân của người vay các hình ảnh và clip nhạy cảm  hoặc đến tận nhà khách vay tiền chửi bới, đe dọa yêu cầu khách vay phải trả tiền.

Công an TP HCM đã làm việc với hàng chục người vay tiền và xác định nhóm này cho nhiều người vay lãi suất từ 240%/1 năm đến 360%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trong đó, đã làm việc được gần 10 người vay tiền là nữ bị nhóm Sơn bắt phải chụp, quay clip khỏa thân.

PV

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Tài chính: Việc tặng quà 100.000 đồng dịp 2/9 cho công dân được thực hiện theo hộ gia đình

Bộ Tài chính: Việc tặng quà 100.000 đồng dịp 2/9 cho công dân được thực hiện theo hộ gia đình Nổi bật

Agribank vừa phát cảnh báo quan trọng liên quan hướng dẫn nhận tiền an sinh xã hội

Agribank vừa phát cảnh báo quan trọng liên quan hướng dẫn nhận tiền an sinh xã hội Nổi bật

Chuyển khoản 500 triệu đồng đến một tài khoản Vietcombank, cô gái sinh năm 2001 được công an liên hệ làm việc

Chuyển khoản 500 triệu đồng đến một tài khoản Vietcombank, cô gái sinh năm 2001 được công an liên hệ làm việc

15:06 , 30/08/2025
Công an cảnh báo: Tin nhắn từ người gửi "trùng tên" với các ngân hàng Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank,...

Công an cảnh báo: Tin nhắn từ người gửi "trùng tên" với các ngân hàng Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank,...

15:05 , 30/08/2025
Từ ngày mai 31/8, bắt đầu chi trả quà 100.000 đồng của Chính phủ cho toàn bộ công dân Việt Nam

Từ ngày mai 31/8, bắt đầu chi trả quà 100.000 đồng của Chính phủ cho toàn bộ công dân Việt Nam

09:10 , 30/08/2025
Có nên mua vàng nhẫn khi giá tăng liên tục?

Có nên mua vàng nhẫn khi giá tăng liên tục?

07:13 , 30/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên