Công an TP HCM bắt giữ khẩn cấp đối tượng cho vay tiền với yêu cầu “thế chấp” clip khoả thân

Ngày 30-8, Công an TP HCM đã ra lệnh bắt để tạm giam đối với Hoàng Ngọc Sơn (SN 1993) và Cao Thanh Lập (SN 1996) để điều tra về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó, Đội Trọng án Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM xác định Hoàng Ngọc Sơn và đàn em là Cao Thanh Lộc hoạt động cho vay trên các hội nhóm kín Zalo, Facebook với lãi suất cao từ 20 - 40%/tháng.

Công an TP HCM bắt 2 đối tượng cho vay nặng lãi

Nhóm này yêu cầu người vay tiền phải thế chấp căn cước công dân hoặc clip khoả thân, ảnh nhạy cảm, thế chấp icloud trên điện thoại iPhone.

Nếu người vay trả nợ không đúng hẹn, nhóm Sơn nhắn tin, gọi điện để đòi tiền, đồng thời đăng tải các hình ảnh nhạy cảm của người vay lên các trang mạng xã hội.

Băng này còn gửi cho bạn bè, người thân của người vay các hình ảnh và clip nhạy cảm hoặc đến tận nhà khách vay tiền chửi bới, đe dọa yêu cầu khách vay phải trả tiền.