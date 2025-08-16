Triệt phá ổ tín dụng đen, cho vay lãi suất 'cắt cổ' hơn 300%/năm ở Đà Nẵng

Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Công Khá (SN 1974, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Lê Công Khá bị khởi tố, bắt giam. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo hồ sơ vụ việc, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phát hiện Lê Công Khá có quan hệ xã hội phức tạp, biểu hiện giàu bất thường. Vì vậy, các trinh sát đã kiên trì theo dõi, thu thập chứng cứ. Ngày 7/8, đối tượng được triệu tập về trụ sở làm việc.

Ban đầu, Khá ngoan cố chối tội, nhưng trước lập luận sắc bén cùng chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi cho vay với lãi suất từ 120%/năm đến hơn 300%/năm – mức lãi "cắt cổ", đẩy người vay vào cảnh khốn cùng.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Khá đã cho vay và thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng từ 2 nạn nhân là anh M.L.H.L. (lãi suất 120%/năm) và anh P.Q.P. (lãi suất 326%/năm).

Khám xét khẩn cấp nơi ở, lực lượng công an thu giữ 25,4 triệu đồng, 6.000 USD, máy đếm tiền, ô tô, xe máy, sổ tiết kiệm, giấy vay tiền, cùng bình xịt hơi cay và súng bắn điện.



