Nhận được tiền chuyển khoản: Ngân hàng lớn cảnh báo không chuyển trả lại trong trường hợp sau
VPBank vừa đưa ra hướng dẫn cho khách hàng trong trường hợp tài khoản ngân hàng bỗng nhiên nhận được một khoản tiền lạ, không rõ lý do, nguồn gốc.
Theo VPBank, trong trường hợp này, khách hàng đừng vội chuyển lại tiền hoặc làm theo yêu cầu của người liên hệ vì rất có thể sẽ sập bẫy của những kẻ lừa đảo tinh vi! VPBank khuyến cáo khách hàng cảnh giác và thực hiện theo các bước sau:
- KHÔNG thực hiện theo yêu cầu hay cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ ai tự xưng là người chuyển tiền nhầm và yêu cầu hoàn trả. Kẻ gian có thể lợi dụng lý do “chuyển nhầm” để uy hiếp và lừa đảo.
An ninh tiền tệ