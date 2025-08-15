Không dám mở thẻ tín dụng vì lo mắc nợ xấu, áp dụng ngay những nguyên tắc sau để yên tâm "bào thẻ"

Thẻ tín dụng từ lâu đã trở thành công cụ thanh toán quen thuộc với nhiều người, đặc biệt tại các thành phố lớn. Không chỉ tiện lợi khi mua sắm, thẻ tín dụng còn mang đến nhiều ưu đãi như hoàn tiền, tích điểm, trả góp 0%. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện ích ấy là nguy cơ tiềm ẩn nếu không biết dùng thẻ đúng cách: mất khả năng thanh toán dẫn đến nợ xấu. Một khi đã bị liệt vào danh sách nợ xấu, người dùng không chỉ bị ảnh hưởng điểm tín dụng mà còn gặp khó khăn trong việc vay vốn, mở thẻ mới hay thậm chí thuê nhà.

Để tránh rơi vào tình trạng này, điều đầu tiên người dùng cần nhớ là chỉ chi tiêu trong khả năng chi trả của bản thân. Thẻ tín dụng giống như một khoản vay ngắn hạn – ngân hàng ứng tiền cho bạn trước và bạn phải hoàn trả đúng hạn. Nhiều người bị cuốn vào cảm giác "tiền trong thẻ là tiền của mình" và chi vượt mức, đến khi sao kê về mới giật mình vì khoản nợ lớn hơn dự tính. Cách an toàn nhất là đặt ra một hạn mức chi tiêu hàng tháng thấp hơn số tiền mình có thể trả, coi thẻ như phương tiện thanh toán thay vì công cụ vay tiêu dùng.

Thanh toán đúng hạn là nguyên tắc sống còn. Chỉ cần chậm một ngày, người dùng có thể bị tính lãi suất cao và phí phạt, đồng thời lịch sử tín dụng bị ghi nhận tiêu cực. Nếu hay quên, bạn nên đăng ký dịch vụ nhắc nợ qua SMS hoặc cài đặt thanh toán tự động toàn bộ dư nợ. Việc trả tối thiểu chỉ nên áp dụng khi bất khả kháng, vì phần nợ còn lại sẽ bị tính lãi suất cao, kéo dài thời gian trả nợ và làm tăng áp lực tài chính.

Bên cạnh đó, không nên rút tiền mặt từ thẻ tín dụng trừ khi thực sự cần thiết. Mỗi giao dịch rút tiền thường đi kèm phí cao và lãi suất được tính ngay lập tức, không có thời gian miễn lãi như khi mua sắm. Điều này dễ khiến số tiền nợ phình to chỉ sau vài tuần.

Người dùng cũng cần thường xuyên kiểm tra sao kê để kịp thời phát hiện giao dịch bất thường. Nếu bị gian lận hoặc phát sinh khoản chi không rõ ràng, hãy liên hệ ngay với ngân hàng để khóa thẻ và xác minh. Việc chủ động quản lý chi tiêu không chỉ giúp kiểm soát tài chính mà còn bảo vệ tài khoản khỏi rủi ro lừa đảo.

Ngoài ra, nên tránh mở quá nhiều thẻ tín dụng cùng lúc. Việc sở hữu nhiều thẻ dễ khiến bạn mất kiểm soát chi tiêu, đồng thời ngân hàng có thể đánh giá rủi ro tín dụng cao hơn. Một đến hai thẻ với hạn mức phù hợp là đủ đáp ứng nhu cầu thanh toán và hưởng ưu đãi.

Cuối cùng, hãy tận dụng các chương trình ưu đãi, trả góp, hoặc hoàn tiền của ngân hàng một cách hợp lý. Những lợi ích này chỉ thực sự có ý nghĩa khi bạn trả nợ đầy đủ và đúng hạn. Nếu lạm dụng khuyến mãi để mua sắm vượt khả năng tài chính, chính những ưu đãi này lại trở thành nguyên nhân khiến bạn sa vào nợ xấu.

Sử dụng thẻ tín dụng là con dao hai lưỡi. Quản lý khéo léo sẽ giúp bạn tận dụng tối đa tiện ích, xây dựng lịch sử tín dụng tốt và mở ra nhiều cơ hội tài chính trong tương lai. Ngược lại, chủ quan và thiếu kỷ luật có thể khiến bạn phải trả giá đắt bằng sự mất mát uy tín tín dụng và gánh nặng nợ nần kéo dài.